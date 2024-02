Örömmel vesz részt minden olyan hagyományőrző tevékenységben, amely közösséget fog össze, és közösséget épít, hangsúlyozta az államtitkár Tevelen. – A közös disznóvágás is egy ilyen lehetőség. Igazából már falun is kezd kihalni ez a hagyomány, az ilyen események segítenek fenntartani és egy kicsit megismertetni a fiatalokkal, hogy miként is zajlik egy disznóvágás – mondta Potápi Árpád János, aki hozzátette, mivel közeleg a húsvét, s vele a böjt időszaka, az egyik utolsó eseménye volt a teveli, amelyen húst fogyasztott. Potápi Árpád János Bonyhád polgármesterével, Filóné Ferencz Ibolyával érkezett, s nem is tétlenkedtek, örömmel segítettek be a kolbászok töltésébe.

Székely és sváb ételek kerültek az asztalra

Egy százhuszonhat kilós sertést dolgoztak fel a Teveli Székely Kör immáron hatodik alkalommal megtartott disznóvágásán. Az eseményre a helyi német kör képviselőit is meghívták, így nemcsak székely, hanem sváb ételek is kerültek az asztalra. Erős Pál, a székely kör elnöke elmondta, a disznót Majosról, Fábián István sertéstartótól vásárolták, ahogy a korábbi években is. Egy-két kivételtől eltekintve a németséggel közösen vágták le és dolgozták fel a sertést, s ez így marad a jövőben is.