– Mi a helyzet az univerzumban? Vagy egy hangyabolyban? Sokféle történés zajlik. Egymással összefüggőek és egymástól függetlenek. Ilyesfajta válasz adható arra a kérdésre is, hogy hol tart most a mesterséges intelligencia?

– Először is attól függ, hogy mit nevezünk annak – mondja Földi István szekszárdi programozó, cégvezető. – Manapság az öntanuló rendszereket értik mesterséges intelligencia alatt. Kezdetben a szabály alapon működő rendszereket tekintették annak. Például betegségmeghatározásnál: ha ilyen tünetek vannak, akkor ez a betegség áll fenn, ha olyanok, akkor amaz, és ebből létrehoztak egy döntési fát. Ma viszont már nem fekete-fehér alapon dönt a mesterséges intelligencia, hanem megengedő módon, bizonyos tényezőkre jobban fókuszálva, másokat figyelmen kívül hagyva, mint az emberi agy.

Tulajdonképpen nem is tudjuk, milyen döntés születik. Neurális hálózatokat állítanak elő a fejlesztők, iszonyatos mennyiségű tanítóprogram felhasználásával. S a végeredmény a feltett kérdésre, a mesterséges intelligencia által adott válasz nem feltétlenül igen vagy nem. Lehet talán, esetleg, vagy-vagy is.

– Milyen területeken használják?

– Sokfelé, az egészségügytől a titkosszolgálati munkáig. Tud gyűjteni adatokat, neveket, helyszíneket. Tud kivonatolni. Például ha egy újságírónak nincs kedve valamilyen témára készülve elolvasni 120 oldalnyi anyagot, kaphat egy másfél oldalas, lényegre törő összefoglalót. Most azon dolgoznak a világ több pontján, hogy az írásfelismerést, a hangfelismerést, a kép- és mozgásfelismerést, ami külön-külön már kiválóan működik, társítsák.

Nemrég megnéztem egy műszaki tartalmú videót, ami egy-két helyen döccent. Kiderült, hogy az eredeti szöveget fordítóprogrammal lefordították, és egy mesterségesen generált személlyel, valakitől kölcsönvett hangon mondatták el. Ez akár odáig is vezethet a közeljövőben, hogy kedvenc külföldi filmsztárjaink magyarul beszélhetnek, a saját hangjukon.

– Mi lesz, ha ez a technika rossz kezekbe kerül?

– Egy konyhakés is kerülhet rossz kezekbe. Nem a tiltás a megoldás, hanem a védelem. A képekre például vízjeleket tesznek újabban, ez garantálja a hitelességet. Mert módosítani most már bármit lehet. Egy arcot kicserélnek egy pornófelvételen, s máris megvan a koholt botrány.

– Hogyan fog élni a következő generáció?

– Azt még a mesterséges intelligencia sem tudja. Az biztos, hogy rengeteg szemét felkerül a világhálóra, és a jövő nagy problémája lesz: nem manipulált, tiszta adatokat nyerni. Ha lesznek olyan humanoid robotok, amelyek a környezet minden impulzusát felismerik (szöveg, kép, hang), akkor eljutunk odáig, hogy emberi módon viselkednek. Ami nem biztos, hogy jó lesz. Az egyik világcégnek volt egy chatelő alkalmazása pár évvel ezelőtt. Villámgyorsan le kellett szedni, mert rasszista lett. Amilyen a bemenő adat, olyan lesz a kimenő…

Saját nyomtatású karácsonyfadíszek

A nyolcvanas évektől programozó Földi István. Az internet magyarországi térhódításának kezdetétől, a kilencvenes évektől vezetett netes szolgáltató céget. A közelmúltban nyugdíjba ment, már csak kisebb megbízásokat vállal. Nem szakadt el a programozástól. Egyebek mellett lézergravírozással és 3D-s tárgyak nyomtatásával is foglalkozik. Karácsonyfadíszeinek egy részét maga készítette.