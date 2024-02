Mit mond a bizonyítvány a gyerekről?

A gond inkább azzal van, ha a teljesítményt érdemjegyekben próbáljuk kifejezni, eltűnnek a finomságok. Négyes lehet az is, aki szinte semmit sem tanul, de olyan, mint a szivacs, plusz mondjuk, jól tud fogalmazni – neki általánosban sokáig nem lesz gond négyes-ötös dolgozatokat írni. De a „jó” lehet egy maximalista, megfelelni akaró gyerek kudarca is, olyan jegy, ami mögött nemcsak rengeteg munka, de sok-sok csalódás is van. A hármasnak az egyik családban nagyon örülnek, mert tudják, hogy mennyi meló van mögötte, máshol a „lesül a bőr a képemről, kisfiam” az első elhangzó mondat, ha közepesek is feltűnnek a bizonyítványban.