Tavaly októberben számoltunk be arról, hogy Szekszárdon új műszaki áruház nyílhat. A témával kapcsolatban akkor a közgyűlés Pénzügyi Bizottságának tagjai is tárgyaltak. Ők akkor nem hagyták jóvá a város tehermentesítő útja mentén, a Barát János utca és az OBI körforgalom között leendő EURONICS Áruház építéséhez kapcsolódó parkoló és a megközelítő út létesítési tervét. A tervezett megoldás ugyanis jelentősen terhelné az egyébként is gyakran telített út forgalmát. Úgy döntött a testület, az út csatlakoztatásáról még tárgyalni kell.

Úgy tudjuk a tervvel kapcsolatban helyszíni szemlét is tartottak, amin a hivatal munkatársai és a cég képviselője is részt vett. Azóta viszont nem lehetett hallani a vállalat további terveiről. Szerkesztőségünk ezért kérdéssel fordult az Euronics kommunikációjáért felelős ügynökséghez. Azt szerettük volna megtudni, hol tart a projekt előkészítése és mikor várható a nyitás. A válaszból viszont az derült ki, hogy valami miatt az Euronics egyelőre mégsem tervez új üzletet nyitni Szekszárdon.