130 ÉVE magyarosító egylet alakult Bátaszéken – jelentette be a Tolnamegyei Közlöny 1894. február 25-i száma. Történt ez azért, mert „Alsó-Tolna németlakta községeiben eddigelé az iskolán kívül alig történt valami és ezért alakították a lelkes báttaszéki hazafiak a magyarositó egyletet, hogy közös erővel vigyék véghez azt, mire az egyes nem képes.” A közgyűlést – s ez jól jelzi a német-magyar mindennapi lét összefonódását – „lelkesítő szavak kíséretében” ifjú Hómann József nyitotta meg.

130 ÉVE hamis egyforintosra figyelt fel egy éles szemű paci árus – tudták meg az olvasók a Tolnamegyei Közlöny 1894. február 25-i számából. „Rein János apáthi-i lakos Lépő Lidia szegzárdi gyümölcsárusitónőtől gyümölcsöt vásárolt s ropogós egyforintossal fizetett, melyet azonban Lépő Lidia nem akart elfogadni, mivel rögtön észrevette, hogy az gyarló hamisítvány, mellyel őt be akarja csapni. A piaczon jelen volt Holendus Ferencz községi őr. Rein Jánost nyomban elfogta őt a szegzárdi csendőrlaktanyába kísérte, honnan kikérdeztetése után Apáthiba vezettetett s a nyomozás során kiderült, hogy a hamis egyforintost Rohrer András apáthi-i lakostól munkabér fejében kapta. Rohrer beismerte ugyan, hogy a hamis bankjegyet valóban ő adta Reinnak, de a dolog ódiumát Hirschfeld Jakab hidasd-bonyádi épületfakereskedőre akarta hárítani, azt állítván, hogy a hamis egyforintos tőle került hozzá. Reinnak ez a vádja azonban nem bizonyult be, hanem igenis nyilvánvaló lett az, hogy az apáthi-i korcsmában még több hamisítványt is hoztak forgalomba, s erős a gyanú, miszerint ezeket is ő hozta forgalomba, midőn a korcsmában mulatott.”

130 ÉVE megbokrosodott lovakat állított meg egy bátor szekszárdi legény – írta meg a történetet a Tolnamegyei Közlöny 1894. február 25-i száma. „A Budai-utczában egy deszkával megterhelt kocsi elé fogott lovak megbokrosodtak, s a legnagyobb vágtatással törtek előre. A megijedt kocsis a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudta a megvadult állatokat megfékezni, s végre egy bátor legény elszántan a szilaj állatok elő ugrott és megkapva az egyik gyeplőszárat, teljes erővel sikerült a megbokrosodott lovakat megállásra bírnia. A jelenetet sokan látták ős megdicsérték a bátor legényt.”