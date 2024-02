120 ÉVE „Borzalmas szerelmi dráma történt Szekszárdon, a Ferner Mihály budai-utczában levő házában, ahol a kapubejárás alatt vérében halva találták meg Ján Erzsébet 19 éves hajadont, és mellette feküdt vérében Schulek Győző fiatal bádogoslegény, kinek két sebéből szivárgott a vér, de még életben volt” – írta meg a Tolnamegyei Közlöny 1904. február 18-i száma. „Ott feküdt a legény oldalánál a gyilkos tőr, mellyel Schulek Győző kedvese életét kioltotta, önmagát pedig halálosan megsebesítette. A közelben lakó dr. Komáromy Gyula orvost rögtön áthivták, akinek az életben levő legény elhaló hangon annyit mondott, hogy kedvesével történt közös elhatározás folytán követte el szörnyű tettét. A főszolgabiróság intézkedésére azután a város kocsiján délelőtt fél 9 órakor kocsin a szerencsétlen leány holttestét és Schuleket beszállították a Ferencz-közkórházba, ahol szerdán éjjel Schulek is meghalt. A vizsgálat megállapította, hogy Schulek Győző zombai illetőségű, aki már régebb idő óta szerelmi viszonyt folytatott Ján Erzsébet tabódi születésű szakácsnővel és valószínű, hogy szerelmi féltékenységből gyilkolta meg azért, mivel nem ment el vele bálba.”

120 ÉVE „Csizmás Ambrus völgyujfalui tyukász a múlt héten jó vásárt csinált Dombóváron s e feletti örömében görbe estét csinált magának” kezdte a történetet a Tolnamegyei Közlöny 1904. február 18-i száma. „Illuminált állapotban aztán sebes ügetésben elhajtatott Baranya felé. Azonban saját előadása szerint még boros állapotban sem szokta a lovakra bízni a gyeplőt, hanem maga igazgatja őket. Így hát most is maga igazgatta a lovakat, pedig kár volt, mert a vashíd mellett belehajtott a Kapósba. A lovak, mivel józanok voltak, ellenkeztek ugyan, mivel nyáron szokás csak úsztatni, de végre is belementek a megáradt vízbe, a mely magával ragadta a kocsit a tyúkok nagy ijedtségére, a réczék nagy örömére. A nagy récze- csibe- és tyukász kiabálásra szerencsére emberek siettek a vígan hajókázó jármű segítségére s sikerült is kimenteni az alkalmatosságot.”

120 ÉVE a helyi járványok is áttekintést adott a közigazgatási ülésen dr. Hangel Ignácz vármegyei tiszti főorvos – közölte a Tolnamegyei Közlöny 1904. február 18-i száma. „Járványszerűleg csak a vörheny uralkodott a dunaföldvári járás Dunaszengyörgy községében, a megejtett óvintézkedések a betegség nagy kiterjedését ezideig képesek nem voltak megakadályozni, mihez nagyban járul ezen betegség hosszas lefolyása. Kölesden és Medinán súlyos ólom mérgezésre gyanús megbetegedések észleltek, melyek hamis paprika élvezetétől eredtek.”