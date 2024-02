Miként Szabó Péter elmondta, már tervezéskor is körvonalazódtak az alapelvek, melyek szerint az elsődleges cél a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása és csak ezt követi az önként vállalt feladatok köre. Fontos célként határozták meg a rászorulók támogatását, az elindított beruházások folytatását és a tudatos városüzemeltetést. Utóbbi tavalyi eredményének nevezte a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen elért kiemelkedő eredményt.

– A költségvetés egyensúlyban van, a bevételi és kiadási főösszeg 18, 711 milliárd forint, azaz ennyiből gazdálkodhat a város ebben az évben – számolt be Szabó Péter. A város bevételeit két nagyobb tétel alakítja, az egyik az államháztartásból érkező támogatás, amely ebben az esztendőben 3,6 milliárd forint. Ezeket köznevelési feladatokra, szociális és gyermekjóléti célokra, kulturális és köznevelési feladatokra biztosítja az állam. Emellett a közhatalmi és az adóbevételeik kiemelkedően magasak, ezek 9 milliárd forintot tesznek ki. Ez elsősorban a paksi atomerőműnek köszönhető – hangzott el.

Mire mennyi jut?

Az idei költségvetés kiadási oldalának élén a városüzemeltetési ágazat áll, 3,6 milliárd forinttal, amelyet az egészségügyi ágazat finanszírozása követ 2,2 milliárddal, amelyet fel-fele arányban áll a város és az állam. Szintén komolyabb összeg az óvodai ágazat csaknem egymilliárdos kiadással. Fontos még a civil szervezetek, sport- és kulturális egyesületek, egyházak, nyugdíjas klubok támogatására szánt tétel, a több mint egymilliárd forinttal, valamint a kulturális ágazat 317 millióval. Utóbbi összeghez az önkormányzat háromszor annyit tesz hozzá, mint az állam – jegyezte meg a polgármester. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Pakson a kultúra megfelelő minőségű és mennyiségű legyen – fogalmazott.

Szabó Péter hosszabban is beszélt a városüzemeltetési teendőkről. Úgy fogalmazott, fontos feladatuknak tekintik a megfelelő környezet biztosítását. Ezek között többféle teendőt is felsorolt: így egyebek mellett a köztisztaság biztosításán kívül a parkfenntartást, a helyi utak karbantartását és a strandszolgáltatást. Beszélt a közintézmények – óvodák, a bölcsőde, a kulturális intézmények – éves karbantartásáról, felújításáról, amelyre több mint félmilliárd forintot költ az önkormányzat évente, így idén is.

Milyen fejlesztésekre számíthatnak Pakson?

Az elmúlt évek takarékosságának köszönhetően idén több, összesen kétmilliárd forint jut beruházásokra, fejlesztésekre – jelezte a polgármester, amely összegből olyan korszerűsítéseket szeretnének végrehajtani, amelyek tovább erősítenék Paks családbarát jellegét. Példaként a kresz pálya, illetve az itt található kosárlabda pálya, az ürgemezei futópálya, valamint a strand nagymedencéjének teljeskörű felújítását, a játszóterek korszerűsítését, interaktívvá tételét, a Gárdonyi kilátó méltó felújítását említette. Szó volt a pumpa pálya megvalósításáról, amelyet kerékpározásra, gördeszkázásra, rollerezésre egyaránt használhatnak majd a helyi fiatalok.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy a paksiaknak már sikerült visszaadni a Dunapart egy részét, de szeretnék folytatni a munkát a part felújításával egészen az Erzsébet Nagyszállóig. Sokan használják vízi sportokra a Dunát tavasztól őszig, de az ÖMV benzinkút melletti csónaklerakóval senki nem foglalkozott az elmúlt években. Ezt szeretnék egy komolyabb beruházás keretében felújítani, parkolókkal, pihenőhelyekkel, csónaklerakó hellyel kiegészíteni. Közben tovább folytatódik az utak, járdák karbantartása, de emellett – felkészülve minden eshetőségre – igyekeznek majd az idei költségvetésben is tartalékot képezni.

Elismerésekről is döntöttek

A tavalyihoz hasonlóan idén is hosszas egyeztetés előzte meg az ellenzékkel a költségvetés elfogadását, amelyet szerdán egyhangúlag el is fogadott a testület. – Az egyhangú döntést annak tudom be, hogy olyan költségvetés született, amely maximálisan a városban élők érdekeit képviseli és azt az ellenzék is el tudta fogadni – hangsúlyozta a városvezető.

A testület arról is döntött, hogy, ki kapja idén a Tisztes Polgár díjat, amelyről már tájékoztattuk olvasóinkat.