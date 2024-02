Beérni látszik a szekszárdi borászok azon törekvése, amellyel néhány éve életre hívták a Kékfrankos Toros elnevezésű bortúrát, a hatodik alkalommal meghirdetett szombati rendezvényre ugyanis minden jegy elkelt.

Fotó: Mártonfai Dénes

A Bodri, a Fritz és a Takler pincészetek voltak a házigazdák, és további két-két borászatot is vendégül láttak a borvidékről, így bemutatva a kékfrankos sokszínűségét. A Bodri Pincészetnél Bősz Adrián és a Schieber Pincészet, a Takler Borbirtokon a Heimann Családi Borbirtok, valamint a Sebestyén Pince, míg a Fritz Pincészetnél a Németh János Pincészet és a Vesztergombi Pincészet kínálta borait a vendéglátó mellett.

Disznótoros ételeket kóstolhattak a borok mellé

Téli túra lévén pedig, az évszaknak megfelelően, helyi alapanyagokból készült disznótoros ételeket kóstolhattak az érdeklődők. Bodriéknál disznótoros savanyú pörkölt várta a vendégeket tepertős szalvétagombóccal, Takleréknál sült hurkát, kolbászt ehettek tört burgonyával, Fritzéknél pedig citromos-tárkonyos malaclevest, illetve rétest – avatott be Kieszné Huszár Dóra, a Szekszárd Borvidék Nkft. ügyvezetője.

Egyre komolyabb tételek kerülnek palackba kékfrankosból

Kérdésünkre Takler András, a Takler Borbirtok tulajdonosa, kereskedelmi vezetője, marketingese elmondta, hogy a kékfrankos hazánk vezető szőlőfajtája, amelynek mindhárom vendéglátó borászatnál elkötelezett hívei, és céljuk eloszlatni azt a tévhitet, hogy ebből a szőlőfajtából csak savas, vékony tömegbor készülhet.

Mint mondta, egyre komolyabb tételek kerülnek palackba kékfrankosból, amelyek nemzetközileg is elismerést szereznek. Kiemelte, hogy a kékfrankos adja nemcsak a rozék, hanem a Bikavér alapját is, így rendkívül fontos, különösen ezen a borvidéken. Fajtaborként beleillik az elegáns borok stílusába, és a gasztronómiában is megállja a helyét.

Változatos stílusú borok készülhetnek a fajtából

Sebestyén Csilla, Nemzetközi Borakadémikus szintén arról beszélt, hogy a kékfrankos még nem feltétlenül kapta meg azt az elismerést, amelyet megérdemel. Remek, változatos stílusú borokat készíthetnek belőle, könnyedebbek épp úgy, mint magas prémium kategóriába tartozók. A Kékfrankos Toros pedig kiváló alkalom arra, hogy ezt a sokszínűséget megmutassák a borkedvelőknek.

A Sebestyén Pince a tavalyi Kékfrankos Rozé mellett egy dűlőszelekcióval, a 2021-es évjáratú Porkoláb völgyi Kékfrankossal képviseltette magát a rendezvényen.

– Utóbbi bor az elegáns arcát mutatja meg a kékfrankosnak – tette hozzá a szakember. Mindemellett azt hangsúlyozta, hogy a kékfrankosé lehet a jövő, hiszen a klímaváltozásnak is ellenáll, jól alkalmazkodik a különféle természeti adottságokhoz.