Pályaválasztási roadshow volt októberben Tamásiban. Fotó: TMSZC

A legtöbb diák nyolcadikos korában, 14 évesen kényszerül először arra, hogy döntést hozzon a jövőjéről, kiváltképp arról, hogy felnőttként mivel szeretne foglalkozni.

A felvételiken már túl vannak

Túl vannak a központi felvételi vizsgán a nyolc- vagy hatosztályos középiskolába készülő negyedikesek és hatodikosok, és a kilencedik osztályba készülő nyolcadikosok. Sőt, már előzetes eredmények is vannak arról, hogyan sikerültek a 45 perces magyar és 45 perces matematika tesztek, az iskolák többsége pedig már kijelölte azt a napot, amikor a diákok megtekinthetik a kijavított központi felvételiteket. Ezt személyesen tehetik meg az iskola egy képviselőjének jelenlétében.

Február 21-ig lehet szakiskolát választani

Nem csak azoknak tart most a jelentkezési időszak, akik gimnáziumban tanulnának tovább. Február 21-ig kell beadni a jelentkezést a szakképző intézményekbe. A diákok tanulói jelentkezési lapjait az általános iskolák legkésőbb ekkor továbbítják a kiválasztott középiskoláknak.

A szakképzési rendszert az elmúlt években többször is átalakította a kormány, így szakmát jelenleg összesen négyfajta középfokú oktatást biztosító intézménytípusban: szakiskolákban, szakgimnáziumokban, technikumokban és szakképző iskolákban tanulhatnak a diákok.

Az Innovatív Képzéstámogató Központ leírása szerint szakképző iskolának jelenleg azok az intézmények minősülnek, ahol a diákok három év alatt szakmai képesítést szereznek, érettségi bizonyítványt azonban nem.

A szakképző intézményekben a diákok az első évükben ágazati alapoktatásban részesülnek. Ez azt jelenti, hogy konkrét szakma helyett a 9. osztályosoknak egyelőre csak azt kell kiválasztaniuk, hogy milyen ágazat érdekli őket, majd az évfolyam végén abból ágazati alapvizsgát tesznek. A szakirányú oktatás csak ezt követően, 10. osztályban kezdődik el, a 11. osztály után pedig a végzettek akár már azonnal munkába is állhatnak.

A diákok tudása nem emelkedett

Bár nőtt az érdeklődés a szakiskolák iránt, a tanárok szerint a diákok tudása nem emelkedett, vagyis most is csak az jelentkezik szakiskolába, akit a gimnáziumba nem vennének fel, vagy ott nagyon gyengén teljesítene. De nem csak a végzős általános iskolások választását, hanem a középfokon végzők választását is befolyásolja az, hogy ma már az egyetemeken, főiskolákon is meg lehet szerezni a felsőfokú szakképesítést, ami gyakorlatilag technikusi végzettségnek felel meg.

Forrás: TMSZC

A szakképzésnek rangot kellene adni

Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a szakképzés rangját kellene visszaemelni a megfelelő helyre. Sok szülő és diák jelenleg szinte kudarcként éli meg, ha gimnázium helyett szakiskolába „kénytelen” íratni a gyermekét, annak gyenge osztályzatai miatt. Emiatt lesz több olyan diplomás, aki a saját területén nem sikeres, sőt elhelyezkedni is nehezen tud. Ezzel szemben egy jó villanyszerelőért, vízvezeték szerelőért, szobafestőért sorban állnak a megrendelők. A jó szakemberek jobban keresnek, mint a diplomások többsége. A szülők fejében kellene rendet tenni, hogy ne érezzék cikinek, hogy a fiúk vagy a lányuk diploma helyett kiváló vállalkozó lett, mondta a kamara elnöke.

Számtalan rendezvényt, állásbörzét, pályaválasztási roadshow-t szerveztek az elmúlt hónapokban a kamara és a szakképzési centrum közösen, így bőven volt lehetőségük a fiataloknak, hogy megismerkedjenek a hiányszakmákkal.

Nem ismerik az internet előtti életet

A Z generáció tagjai a modern technika világába születtek bele, nem ismerik az internet előtti életet. Számukra nemcsak hétköznapi dolog a számítógép, az okostelefon és a közösségi hálók léte, hanem létszükségletté is vált. Egy friss felmérés szerint a mai fiatalok rövid távon gondolkodnak. Számukra a hosszú táv mindössze 2-3 év. Várhatóan több szakmát fognak életük során megtanulni, úgynevezett mikrokarrierjeik lesznek. Összehasonlításként, míg az X generációnak élete során átlagban 2-5 munkahelye van, és 2-3-szor költözik a munkája miatt, addig a Z generációnak – kutatások alapján – várhatóan 17 munkahelye lesz és 14-szer költözik. Ennek oka, hogy az a tudás, amit szereznek 2-3 éven belül elavul.