A fejlesztésre a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja kínál lehetőséget. A pénzből a tervek szerint a csarnok tetejének cseréje és a kopolit üvegfalak bontása, falazása, szigetelése valósulna meg. A tetőfelújítással együtt megfelelő szigetelést kapna a létesítmény felülről, amely segítene az épületen belül megtartani a megfelelő hőmérsékletet.

Mostanra több szempontból is meglehetősen elavult

Amint az Bay Attila, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolójából kiderült: „Az 1980-as években felépített szekszárdi sportcsarnok épülete mostanra több szempontból is meglehetősen elavultnak számít. A tetőszerkezet – mind a palatető, mind a lapostető – több helyen is beázik, ez pedig jelentősen akadályozza a sportéletet, amikor csapadékos az időjárás. A beázás érinti a Sportcsarnok teljes területét, tehát az öltözőket, előteret, irodákat, kisebb edzőtermeket és a küzdőteret is.

A küzdőtér beázása rendszeresen veszélyezteti a mérkőzések megtartását. Az edzések ideje alatt is rendkívül balesetveszélyes a csúszásveszély miatt. Rendszerint vödröket helyeznek a létesítmény kritikus pontjaira, a sportolók pedig azokat kénytelenek kerülgetni az edzéseik alatt. Ezek mellett a jelenlegi tetőn nincs, vagy csak minimális hőszigetelés van. A tetőfelújítással együtt megfelelő szigetelést kapna a létesítmény felülről, amely segítene a szerkezeten belül megtartani a megfelelő hőmérsékletet.

A másik jelentős problémát a sportcsarnok oldalsó falai okozzák, amelyek jelenleg üvegkopolit falakból és elavult, fémkeretes nyílászárókból állnak. Ezek az oldalfalak "húzzák be" a hideget az épületbe.“ A tervek szerint az üvegfalakat kibontanák, azok helyére pedig korszerű, hőszigetelt elemek kerülnének. Mindezeknek köszönhetően a rezsiköltségek is jelentősen csökkenhetnek.

Az energiahatékonysági felújítások 5-6 év alatt megtérülnének

Bay Attila szerint az említett beruházásokkal a rezsiköltségek jelentősen csökkennének, ezek az energiahatékonysági felújítások 5-6 év alatt megtérülnének. A Magyar Kézilabda Szövetség honlapján pedig azt írják, „a pályázónak nyertes pályázat esetén saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem kell elvégeznie, nem kell számlákat kiállítania és kifizetnie, valamint nem kell a támogatással elszámolnia.

Ez minden esetben az MKSZ feladata.“ Vagyis, lényegében a Sportközpont munkatársait nem terhelné jelentős plusz feladat a beruházás során, ráadásul a kiadásokkal sem az önkormányzati intézménynek kell elszámolnia. A városnak a beruházásáért cserébe csak azt kell garantálnia, hogy öt évig nem idegeníti el a sportközpontot, és hogy az MKSZ 15 évig ingyenesen használhatja – előre kialkudott feltételek alapján – a sportcsarnokot.

A beérkezett pályázatokat február 29-től kezdik elbírálni

Máté Péter, a közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője, a Pénzügyi Bizottság elnöke a Facebookon osztott meg bejegyzést a fejlesztéssel kapcsolatban. Azt írta: „a pályázati anyagban új, szigetelt tető, a még régi nyílászárók cseréje és a kopolit üvegek helyett ytong falazat szerepel. A most elhasznált energia felét is megspórolhatnánk így, ami ekkora épületnél évi több tízmillió forintos megtakarítás, 5-6 év alatt a teljes beruházás megtérül. Bízunk a sikerben, a végleges tartalmat később hagyjuk jóvá a gazdasági és a pénzügyi bizottság együttes ülésén.

A Magyar Kézilabda Szövetség által összeállított pályázati felhívásban egyébként azt áll, hogy „a beérkezett pályázatokat február 29-től kezdik elbírálni. Ezt követően kötnek majd szerződést a sportlétesítmények fenntartóival, vagyis Szekszárd esetében a sportközponttal. Ha tehát minden a tervek szerint halad, akkor abszolút esélyes, hogy a létesítmény felújítása, még idén elkezdődhet, sőt, akár be is fejeződhet.