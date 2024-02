Nem csak arra az apró momentumra gondolok, hogy a videójátékok világában bármi megtörténhet, hiszen a játékba kerülő szereplők bárki alakját fel tudják venni, de sokkal megnyugtatóbb, hogy míg az eredeti filmben a játékból a valóságba kerültek át mindenféle ijesztő vadak, addig ez most csak erre az elképzelt világra terjed ki.

Az új Jumanji pedig annyira jól sikerült, hogy alig két éven belül el is készítették a második részét. Érdemes megnézni az eredeti verziót is, de a második, úgy gondolom, sokkal izgalmasabb lett az elsőnél. Robin Williams csodája persze nem pótolható, de fantasztikus színészgárda játszik ebben a részben is. Ott vannak a nagyágyúk Dwayne Johnson, Jack Black vagy Kevin Hart, de nem elhanyagolható Karen Gillan, Nick Jonas és Alex Wolff játéka sem.

A második részben visszahozták az első rész teljes gárdáját, és behoztak új szereplőket is, akik tovább színesítik a kalandfilmet. Persze nem egy elgondolkodtató alkotás, nyilván inkább a szórakoztatás funkcióját tölti be, de egy biztos, mosolyt csal az arcunkra, és néhány órán át biztosan ízlelgetni fogjuk a filmben látottakat.

HBO 3 02.18. 17:05 Jumanji: A következő szint