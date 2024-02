Ülésezett a közgyűlés 1 órája

Egyelőre mégsem szűnnek meg óvodák Szekszárdon

Csütörtökön délelőtt tartotta rendes – még januárra tervezett – ülését a szekszárdi közgyűlés. A napirendi pontok között igazán fontosak is szerepeltek. Téma volt például a vármegyeszékhely idei költségvetése, valamint a városi fenntartási óvodák sorsa is. Ami biztos, ezeket az intézményeket az idei oktatási évben még biztosan nem szervezik át, így egyetlen óvodát sem zárnak be Szekszárdon.

Még decemberben bízta meg a közgyűlés Sebestyén Györgyit, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetőjét azzal, készítsen szakmai tervet a városi óvodai intézményrendszer átalakítására. Amint Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere most a közgyűlés tagjainak elmondta: három intézmény, hét épületben 687 gyereknek tudnak most helyet biztosítani. Ehhez képest idén 473 gyerek jár a városi óvodákba. Fotó: Mártonfai Dénes A szakértő véleménye szerint ezért indokolt lehet a tartósan a legalacsonyabb létszámmal működő intézmények „szelíd” megszüntetése. Ezek a a Bajcsy-Zsilinszky és Szent-Györgyi Albert utcákban találhatóak. Az idei tanévben nem nyúlnak az óvodákhoz A közgyűlésen több képviselői kérdés és észrevétel is fogadta a szakértői vélemény összeállításával megbízott Sebestyén Györgyit. Murvai Árpád arra volt kíváncsi, miért éppen ezt a két intézményt és mikor kellene megszüntetni. Zaják Rita afelől érdeklődött, miért nem vonták be a szakmai előkészítő munkába a másik két városi óvoda vezetőjét is. Faragó Zsolt pedig arról beszélt, szerinte a Szent-Györgyi Albert utcába járó gyerekeik szülei közül többen nem tudják majd megoldani, hogy más intézménybe vigyék reggelente a gyerekeiket. Sebestyén Györgyi azt mondta, elképzelése szerint részben ezért is kellene legalább két lépcsőben átirányítani a kicsiket egy másik intézménybe. Ezt a szakember úgy oldaná meg, hogy előbb csak egy-egy csoport költözne új helyre, majd a többiek a következő esztendőben. Máté Péter, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, a javaslatban szereplő két óvoda épülete korszerűtlen, és rengeteg pénzbe kerülne a felújításuk. Ezzel szemben az ő körzetében, Szőlőhegyen több mint fél milliárd forintos beruházással sikerült kialakítani a vármegye legkorszerűbb ilyen intézményét, ami ötven kicsi befogadására alkalmas. Végül a képviselők úgy döntöttek, hogy az idei tanítási évben nem alakítják át az óvodai rendszert. Ehelyett létrejön egy fenntartó, amely mindhárom – jelenleg külön irányítással működő – óvoda egységes vezetéséért felel. Az új intézmény vezetőjének pedig a – a közgyűlés utasítása alapján – első feladata az lesz, hogy a telephelyi vezetőkkel közösen döntsön a demográfiai változásokat figyelembe vevő átalakításról. Erre, amint dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző elmondta, legkorábban az új nevelési évben, vagyis idén szeptemberben kerülhet sor. Az idei költségvetés is téma volt A képviselők a város idei költségvetéséről is egyeztettek, hiszen a törvény szerint azt minden települési önkormányzatnak március 15-ig el kell fogadnia. Dr. Zsikó-Gál Klaudia felhívta a megjelentek figyelmét, hogy egyelőre nem lehetséges a büdzsé első változatának elfogadása, mert a témát még nem tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, valamint érdekegyeztető fórumok megtartására is szükség van. Ezekre a tervek szerint az év második hónapjában sor kerül majd, így a közgyűlés február 29-én veszi újra napirendre a költségvetést, így még bőven beleférnek a március 15-ig tartó határidőbe.

A szekszárdi közgyűlés ülése Fotók: Mártonfai Dénes

Bomba Gábor javaslatára a testület tagjai arról is döntöttek hogy negyedévente készüljön, mind a polgármesteri hivatal, mind pedig az önkormányzati intézmények részéről beszámoló a költségvetési tervek alakulásáról, mert a – közgyűlés tagjainak egybehangzó véleménye szerint – így könnyebb reagálni az esetleges jogszabály-változásokra, valamint érdemes időről áttekinteni a kiadásokat és bevételeket. A KSC-vel foglalkozó előterjesztést levették a napirendről A közgyűlés most tárgyalta volna a Tarr KSC Szekszárd ügyét is. Gyurkovics János, alpolgármester, aki az ezzel kapcsolatos előterjesztés benyújtója volt, az ülés elején visszavonta a javaslatát. Az előterjesztést két nappal korábban egyébként az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság már tárgyalta. A dokumentumban az szerepelt, hogy – egy 1989-es határozatra hivatkozva – az egyesület NB I-es felnőtt csapata térítésmentesen jogosult a sportcsarnok használatára. A javaslatban az is szerepel, hogy az egyesület „tartozásaként” feltüntetett közel 14,5 millió forintos összeget az idei költségvetési rendeletben működési támogatásként biztosítja számukra az önkormányzat. Továbbá a mostani bajnoki szezon végéig a sportcsarnok használatát természetbeni támogatásként nyújtják nekik. Az ÉSZ-es Murvai Árpád által vezetett OKSIB azonban nem támogatta az előterjesztésben foglaltakat.

