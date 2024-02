A résztvevőket Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere köszöntötte. Beszélt arról, hogy régebben több generáció együtt élt, de ma a fiatalok már nem laknak az idősekkel, így ők magányosak, nem vigyáznak rájuk, pedig néha kellene a segítség. Viszont a tudomány, a technika óriási fejlődésen ment keresztül, s rendelkezésre áll a gondosóra, ez a könnyű, kicsi, korszerű szerkezet, amely esetenként életet menthet. Bárhol van viselője, egyetlen gombnyomására jelentkezik, érkezik a segítség.

Elmondta, Szekszárdon több mint nyolcezer 65 éven felüli él, s több mint minden negyedik érintett, 2229-en rendelkeznek ilyen szerkezettel, amelynek népszerűsége, nagyszerűsége az egyszerűségből fakad.

A Magyarország Kormányának támogatásával indított Gondosóra Program részleteiről dr. Juhász Roland, korábbi állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár beszélt. Elmondta, az Európában egyedülálló programban regisztráltak száma már meghaladja az 500 ezret, s 2025-re ez a terv szerint megháromszorozódik. Lényege, hogy van ez a karóránál kicsivel nagyobb digitális jelzőkészülék, rajta egyetlen segélykérő gomb, ezt három-négy másodpercig folyamatosan nyomva kell tartani, s a diszpécserközpontba befutó jelzésre nyomban jelentkeznek. A készülék kihangosodik, s a diszpécserrel tud a felhasználó beszélni. Ma már a központban több mint százan dolgoznak, éjjel nappal van ügyelet, s bármilyen problémában tudnak segíteni.

Elmondta, regisztráláskor megadható öt rokon, ismerős, akit a diszpécser értesíthet, ha olyan segítségre van szükség mint például bevásárlás vagy gyógyszerhiány vagy szeretne velük találkozni az idős, de ha kell, nyomban riasztja a mentőket, katasztrófavédelmet, rendőrséget. Szerencsére az utóbbi esetek ritkábbak, a naponta átlagosan érkező kétezer hívásnak tíz-tizenöt százalékát teszik ki.

Beszélt arról, hogy ezek a segélyhívó készülékek jelzik azt is, hogy hol van az illető. Előfordult, hogy egy hölgy az erdőben, séta közben eltévedt, s a gombot nyomva kért segítséget. Hamarosan meg is találtak a keresésére indulók, mint azt a horgászt is, aki vízbe esett, s elsodorta a folyó. Ha pedig az illető annyira rosszul van, hogy már beszélni sem tud, nyomban a mentőket riasztják. Van az okosórában egy úgynevezett elesés érzékelő is, az automatikusan vészhívást indít. Volt rá eset, hogy autóbalesetnél ez lépett működésbe, s a diszpécser küldte nyomban a mentőket.