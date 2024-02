Többször is beszámoltunk már arról, hogy az egykori Domus Áruház épületében februárban egy új szupermarket nyílik, az ezzel kapcsolatos előkészítő munkálatok pedig a területen hetek óta tartanak. A cég kommunikációs szakembere korábban portálunknak úgy nyilatkozott: a több mint 800 négyzetméter eladóterű üzlet elsősorban a környéken élő, belvárosi lakosok számára nyújt bevásárlási lehetőséget. Ott is lesz helyben sütött pékáru, s a többi, árházukban megszokott élelmiszer és nem élelmiszer cikkek, és lesznek hagyományos meg önkiszolgálók kasszák is.