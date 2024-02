Szollár Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője ezért személyesen kereste fel az ott élőket, és ezzel együtt polgármesteri hivatal munkatársainak minél gyorsabb segítségét is kérte. A helyzetet nehezítette, hogy az önkormányzatnál azt tervezték, vis maior pályázaton igényelnek pénzt a helyreállításhoz. Ahhoz viszont a károkat fel kellett mérniük az állam által megbízott szakembernek is, erre viszont a karácsonyi ünnepek miatt tavaly már nem, csak idén januárban kerülhetett sor.

A munka elkezdődött, a lezárásoknak hamarosan vége

Szollár Zoltán folyamatosan tartotta a Bocskai és a Hosszúvölgy utcák lakóival a kapcsolatot. Tájékoztatta őket a várható munkálatokról és az ügyintézés aktuális helyzetéről. A kivitelezés végül néhány napja meg is kezdődött. Elsőként a Hosszúvölgy utcában falazták fel a megrogyott partoldalt a szakemberek. A támfalat most hagyni kell tömörödni, majd ezt követően töltik fel a beszakadt üreget, végül helyreállítják az utat. Hasonló beavatkozás történik a Bocskai utcában is, ott jelenleg a támfalon dolgoznak a munkások.

Az ÉSZ kampányolni próbált az üggyel

A pincék beszakadását követően több mint egy hónappal, idén január 18-án indulatos bejegyzés jelent meg az ügyről az Éljen Szekszárd Facebook oldalán. Azt írták, a Bomba Gábor vezette Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság arról döntött, támogatták, hogy a károk helyreállítása a városi költségvetés terhére, még a vis maior pályázat elbírálása előtt kezdődjön meg.

A posztban emellett Szollár Zoltánnak felrótták, hogy nem fordult a GVB-hez a beszakadt pincék kapcsán. Az írás azért is tűnik kommunikációs trükknek, mert úgy tudjuk, az eredeti elképzelés is az volt, hogy a károkat a város állítja helyre, és utólag pályáznak a központi vis maior alapba. Ebben az esetben pedig szükség lett volna a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyására is, ugyanúgy, mint a Pénzügyi Bizottságéra.

A körzet képviselője szerint köszönet illeti a hivatal munkatársait

Szollár Zoltán a napokban hosszú Facebook posztban reagált az őt ért támadásra, valamint arra, hogy a munkálatok elkezdődtek. Amint a körzet képviselője Bomba Gábornak írta : „a vis maior pályázathoz, Önnek annyi köze van, hogy az Államkincstár egy közgyűlési döntést kért. Magyarán Ön, ahogy mindegyik képviselő megnyomhatja a szavazatszámláló gombját.

Na, ez a nagy hű-hó semmiért.“ A kormánypárti képviselő a posztját azzal folytatta, hogy ő inkább megköszöni a polgármesteri hivatal dolgozóinak a munkáját, hiszen ők voltak azok, akik többek között megkeresték a beszakadt pincék tulajdonosait, utánajártak a pályázatnak, elkészítették az ahhoz szükséges valamennyi dokumentumot és végig felügyelik a helyreállítást.