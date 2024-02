Járdán heverő, élettelen madarakra figyelt fel egy olvasónk hétfőn reggel munkába menet. Szekszárd forgalmas részén, a Széchenyi utcában, a Földhivatal épületéhez közel sorjáztak egymás mellet az elpusztult madarak tetemei, melyekről fotókat is készített.

Elpusztult madarak tetemei keltették fel olvasónk figyelmét. Fotó: beküldött kép

Olvasónk hat példányt számolt össze, fotókat is készített a szokatlan látványról, amelyeket továbbítottunk Orbán Zoltánnak, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjének. Ő azonosította a felvételeken látható madarakat, és a pusztulásuk okára is magyarázatot adott.

Seregélyek pusztultak el

Elmondta, hogy ablaknak ütközött, nem településlakó, átmozgó (korai vonuló vagy áttelelő) seregélycsapat tagjai lehettek, melyek valószínűleg valamilyen bogyós termésű fa – legvalószínűbb a nyugati ostorfa – vagy fára futott borostyán táplálékkínálata miatt állhattak meg, és mivel nem ismerik a települési környezetet, valamitől megijedve ütközhetnek az üvegnek.

Lehangoló látványt nyújtottak az elpusztult madarak tetemei a Földhivatal épülete előtt. Fotó: beküldött kép

A szóvivő ugyanakkor arra is kitért, hogy az ablaknak ütközés országszerte jellemző és gyakori civilizációs probléma. Mint mondta, a madarak nem úgy látják az üveget, mint mi, emberek. Merőlegesen nézve a víztiszta üvegablak – főleg ha mögötte egy másik ablakon keresztül át lehet látni a házon – különösen veszélyes a repülő madarak számára, mert szabad átrepülésre alkalmas képet látnak. Ha a keret és egyéb jelek alapján nem tanulták meg felismerni az üveget, teljes sebességgel nekirepülnek az ablaknak, és az esetek jelentős százalékában halálos sérülést szenvednek.

Így kerülhettek elpusztult madarak tetemei a járdára

A megelőzés egyik legelterjedtebb formái az üvegre ragasztható és függeszthető ragadozómadár-sziluettek. A madarak azonban nem az üvegre ragasztott bármilyen fekete folttól, hanem a matrica által megjelenített ragadozómadár-alak megfelelő kulcsarányaitól ijedhetnek meg. Ezért nagyon fontos a számukra legriasztóbb héja, karvaly vagy sólyom árnyképét használni, mert ez tarthatja legnagyobb hatékonysággal távol őket az üvegfelületektől.

Elpusztult madarak tetemei egymás mellett. Fotó: beküldött kép

Ha a felragasztott sziluett nem vált be, vagy már veszít a hatékonyságából, lehet próbálkozni a bámuló ragadozómadár-arcot mintázó „rémszem” nyomattal is. Léteznek olyan, kívülről, nagy üvegfelületekre is felragasztható műanyag fóliák, amelyekkel utólag is be lehet vonni az ablaküvegeket. Ezek foltokkal, csíkokkal, tükröződésmentesítéssel, az átláthatóság részbeni vagy teljes megszüntetésével akár tökéletes megoldást jelenthetnek.