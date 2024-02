A napirendi pontok tárgyalása során a képviselők megvitatták az idei költségvetési forrásból tervezett programjaikat. Az elképzelések között – mások mellett – az is szerepel, hogy 2024-ben is megtartják a rendőrséggel már évek óta közösen szervezett Ki mit tud?-ot, valamint a szintén hagyományos horgászversenyre is sor kerül. Ezek mellett pedig emlékhelyet alakíttat ki az önkormányzat, valamint fiatalok táboroztatására is pályáznak.

Kegyetlenül kivégzett romáknak alakítanak ki emlékhelyet

A második világháború legsötétebb időszakában, 1944. november 30-án a szovjet csapatok Lengyel község közelébe értek. A hatóságok azonnal elrendelték a helyi csendőrőrs kiürítését. Timár Lajos főtörzsőrmester pedig parancsba adta embereinek, hogy mielőtt elhagynák a térséget, ki kell végezniük a szomszédos Lengyel községben lakó cigányokat. Sosem derült ki pontosan mi miatt került sor a kegyetlen, rasszista motívumok vezérelte embertelen tettre. Egyesek szerint a brutális kivégzések valódi oka az lehetett, hogy a környéken élő roma családok közül többen Oroszországban éltek egy darabig, így folyékonyan beszéltek oroszul. Emiatt félhettek tőlük a szovjetek elől menekülő magyar csendőrök.

Az biztos, hogy a cigány közösség tagjait szó szerint levadászták: voltak akiket golyó, másokat kézigránát ölt meg. A gyilkosokat évekkel később állították csak bíróság elé. Most a – Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – tagjai úgy döntöttek, emlékhelyet alakítanak ki a lengyeli temetőben a meggyilkolt 14 áldozat előtt tisztelegve. Az avatásra a tervek szerint a kegyetlen mészárlás 80. évfordulóján, 2024. november 30-án kerül sor. Orsós István, az önkormányzat elnöke azt mondta, erre több, mint egymillió forintot különítettek el, a terv megvalósításában pedig a lengyeli mellett a kisvejkei, valamint az aparhanti nemzetiségi önkormányzat is a segítségükre lesz.

Gyerekeket táboroztatnának idén is Fonyódon

A közgyűlés tagjai arról is döntöttek: idén is pályázatot adnak be annak érdekében, hogy 30 hátrányos helyzetű fiatal nyaralhasson Fonyódon. Ez egy tavaly elindított program folytatása lenne. 2023-ban ugyanis már sikerült megvalósítani egy öt napos hasonló programot. Akkor a kezdeményezést felkarolta az Országos Rendőr-főkapitányság Kiképző Központjának igazgató helyettese, így a gyerekek az egyik napon rendőrségi bemutatókon vehettek részt. Emellett pedig az országnak erről a részéről elkísérte őket Orsós Zoltán, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kisebbségi Munkacsoportjának összekötője is. A szakember – Dr. Szabó Csaba, vármegyei főkapitány jóvoltából – egy rendőrségi kisbusszal szállította a fiatalokat Fonyódra, majd haza, ott pedig a távolabb eső programjaikra.

Orsós István, a közgyűlés elnöke azt mondja, azért tartották fontosnak ezeket a programokat, hogy a fiatalok megismerkedjenek a rendőri életpályával, és kedvet kapjanak ehhez a hivatáshoz. Ezt a kezdeményezést pedig idén is folytatni akarják, ezért ezúttal is mindent elkövetnek, hogy harminc fiatal utazhasson el néhány napra a Balatonhoz pihenni.