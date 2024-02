A beszélgetés során szóba került valamennyi kérdés, amelyben kormány delegációjának véleménye ellentétes az unió többi országát képviselőkével. A Századvég elnökhelyettese azzal kezdte, hogy az európai emberek nagy többsége egyetért az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos béke narratívával, amelyet a magyarok képviselnek, szemben azzal a szinte általános állásponttal, hogy csak ki kell várni, míg Oroszországot térdre kényszerítik az uniós szankciók. Felsorolt több hasonló véleménykülönbséget, majd a beszélgetést moderáló Kiss Rajmund azt kérdezte Deutsch Tamástól, miért nem veszi figyelembe az európai, főleg a nyugat-európai elit az emberek többségének óhaját, akaratát?

Szándékosan mást közvetítenek

A választ a képviselő egy suttogós gyerekjáték említésével kezdte, mikor valaki egy kifejezést súg a mellette lévő fülébe, az továbbadja, s a sokadik ilyen közvetítés végén az utolsó egészen mást hall. Előfordul, hogy közben nem csak az elhallás okoz változást, hanem egyesek szándékosan mást továbbítanak. Az európai politikát pedig eluralta az a gondolkodás, miszerint a közéletben szereplők feladata az, hogy elképzeléseiket rá kell erőltetniük a valóságra, mert szerintük az emberek rosszul tájékoztatottak, náluk ideológiailag műveletlenebbek. Így a különböző műhelyekben kitalált ostoba elképzeléseket szolgáló közéleti munka jellemzi Európát, főleg a mainstream európai politikát.

Hortay Olivér az említett suttogós játék kapcsán azzal folytatta, hogy Kína az Európai Unió legfontosabb import partnere, s második legfontosabb export piaca, de az USA belesúgott, hogy szembe kell fordulni Kínával. Később a további helytelen intézkedések soraként említette a háború kapcsán Oroszországgal szemben elrendelt szankciókat is. Beszélt arról is, hogy változott a vélemény a nukleáris energia felhasználásáról, néhány ország, ahol ellenezték az atomerőműveket, már másként vélekedik, Svédországban ez például már a politikába is begyűrűzött, hozzátette, Németországban még nem, de ott is majd így kell gondolkodniuk.