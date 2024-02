A szép számú résztvevőt Gerencsér János köszöntötte, aki részletes beszámolót adott a tavalyi év programjairól és gazdálkodásáról. Az elnök hangsúlyozta, hogy az egyesület nagy tervekkel vágott neki az új esztendőnek, terembővítés és konyhafelújítás is szerepel az elképzelések között – számolt be az eseményről a BátaszékMost hírportál.

A rendezvényen jelen volt Németh László, az IPOSZ elnöke is, aki elismerését fejezte ki a bátaszéki vállalkozók aktív munkájáért és az erős összefogásért, amely jellemzi az ipartestületet. Az elnök ismertette a pályázati lehetőségeket is, amelyek segíthetik az egyesület munkáját.

A taggyűlésen megjelent a város polgármestere is, aki köszönetét fejezte ki a vállalkozók a város életében betöltött aktív szerepvállalásáért. Dr. Bozsolik Róbert biztosította az ipartestületet arról, hogy továbbra is – ha nem is olyan nagy mértékben, mint amit a szervezet megálmodott – számíthatnak a város támogatására.

Az esemény összességében a vállalkozói közösség erősödését és a városi együttműködést erősítette, ígéretet adva a jövőbeni sikeres együttműködésekre és fejlesztésekre. A rendezvény az ilyenkor szokásos babgulyással és kötetlen, jó hangulatú beszélgetésekkel zárult.