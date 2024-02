A mikrohullámú sütő jó 30 évvel ezelőtt kezdte meg hódító útját nálunk is, és be kell vallani: gyorsan függővé váltunk. El sem tudjuk képzelni nélküle a mindennapokat, gondoljunk csak a gyors melegítésekre vagy akár a pattogatott kukorica készítésére. Annak ellenére, hogy szinte minden háztartásban van, mégis – vagy talán éppen ezért – sokszor olyan ételeket is mikrózunk, amit nem lenne szabad, írja a Mindmegette.hu. Mint ahogy a fém vagy a műanyag melegítése is kockázatos, ugyanúgy veszéllyel jár bizonyos élelmiszerek mikrózása is.

Keménytojás

Amikor a keménytojást mikrohullámú sütőbe tesszük, akkor a benne lévő nedvesség miatt extrém gőz keletkezik, amitől a tojás felrobbanhat. Gyakorlatilag egy gőzbombává válik a tojás, ami nem csak a mikróban, hanem később, a kezünkben is felrobbanhat, ezért melegítés előtt vágjuk apró darabokra – vagy még jobb, ha be sem tesszük a mikróba.

Anyatej

Sok anyuka fagyasztja le a tejet későbbi felhasználásra, ami fantasztikusan jó dolog – feltéve, ha nem mikrohullámú sütőben melegíti újra. Ugyanúgy, ahogy az ételt a tányéron, a tejet is az üvegben egyenetlenül melegítik fel a mikrohullámok. A tejben lehetnek egészen forró részek is, amelyek akár súlyos égési sérüléseket okozhatnak a kisbabáknak. Mi a megoldás? Az anyatejet edénybe engedett forró vízzel olvasszuk fel, majd melegítsük meg. Jó megoldás az is, ha vásárolunk egy üvegmelegítőt.

Felvágottak

A feldolgozott húsok gyakran tartalmaznak vegyszereket és tartósítószereket, amelyek meghosszabbítják az eltarthatóságukat és ízletesebbé teszik őket. Ezekben az anyagokban azonban a mikrohullámok hatására olyan kémiai változások mehetnek végbe, amelyek károsíthatják az egészségünket.

Rizs

Előfordul, hogy a mikrózott rizs fogyasztása ételmérgezést okoz. Az ok nem más, mint egy Bacillus cereus nevű, rendkívül ellenálló baktérium. Magas hőmérsékleten ugyan a baktériumok elpusztulnak, de olyan mérgező spórák termelődhetnek, amelyek meglepően hőállóak. Számos tanulmány megerősítette, hogy amint a rizs kikerül a mikrohullámú sütőből és szobahőmérsékleten hagyjuk, a benne lévő spórák elszaporodhatnak és ételmérgezést okozhatnak. A probléma megelőzhető, ha a rizst közel forráspontig melegítjük, majd melegen tartjuk.

Csirkehús

A csirkét fogyasztás előtt alaposan hőkezelni kell (sütéssel, főzéssel), hogy eltávolítsuk az összes baktériumot, amik esetleg elszaporodtak benne a felhasználás előtt. Magas hőmérsékleten, egyenletes hőkezeléssel ezek a veszélyes bacik elpusztulnak, ám a mikró nem bír el velük. Mivel a mikrohullámú sütő nem süti meg teljesen vagy egyenletesen a hús minden részét, nagyobb valószínűséggel maradnak életben benne baktériumok, például a szalmonella. Egy tanulmányban a nyers húst újramelegítő 30 résztvevő közül mind a 10 mikrohullámú sütőt használó beteg megbetegedett, míg a serpenyőt használó 20 embernek nem lett semmiféle panasza. Ez jól mutatja, hogy mennyi baktérium képes életben maradni a mikróban készült húsban más főzési módszerekhez képest.

Leveles zöldségek

Ha meg szeretnénk melegíteni a délről maradt zellert, kelkáposztát vagy spenótot, akkor a mikró helyett inkább hagyományos sütőben tegyük. A mikrohullámok hatására ugyanis a természetben előforduó nitrátok (amelyek egyébként teljesen veszélytelenek) nitrozaminokká alakulhatnak, amelyek rákkeltőek lehetnek.

Cékla

Ugyanaz a kémiai átalakulás, amely a spenótban zajlik végbemegy a nitrátban gazdag céklában is. Még jó, hogy hidegen is ugyanolyan finomak, így akár meg sem kell melegítenünk ezeket a zöldségeket.

Erős paprika

Amikor az erős paprikát a mikrohullámú sütőben melegítjük, a kapszaicin – a fűszeres ízt adó vegyi anyag – a levegőbe kerül. A levegőbe kerülve irritálhatja a szemet és torkot, akár olyan mértékben, hogy légzési nehézség is felléphet. Megéri?

Gyümölcsök

A gyümölcsökben lévő nedvesség felforr, gőz keletkezik és felrobbanhat (akárcsak a tojás). Robbanó gyümölcsök után takarítani pedig nem igazán kellemes dolog – az esetleges égési sérülésekről nem is beszélve.

Burgonya

Maradt egy kevés főtt krumpli, és szeretnénk felmelegíteni? Ne a mikróba tegyük, hanem a tűzhelyen vagy a sütőben melegítsük, főleg akkor, ha nem tettük hűtőbe. Szobahőmérsékleten ugyanis már viszonylag rövid idő alatt elszaporodhat egy baktérium a krumplin, amit jobb lenne nem elfogyasztani, és amivel a mikró nem tud elbánni.