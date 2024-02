Tolna vármegye százkilenc településén hetvenöt falu- és tanyagondnoki szolgálat működik, így azt lehet mondani, hogy ezen feladat ellátói egy-két kivétellel, talán az összes ezer fő alatti településen megtalálhatók. A falu-és tanyagondnoki szolgálat alapvető célja, hogy segítsék a falvakban élő emberek alapellátását.

A falu- és tanyagondnoki szolgálat alapvető célja, hogy segítsék a falvakban élő emberek alapellátását. Illusztráció: MW

Jobbá teszik a kistelepülések életét

László Attila, Závod polgármestere maga is falugondnok, sőt, senior falugondnok. Ez azt jelenti, hogy legalább egy évtizede látja el a feladatot, és képezi is a falugondnokokat. Ez a fő munkája, a polgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. Faddon, Diósberényben és Iregszemcsén is vannak senior falugondnokok. László Attila lapunknak elmondta, hogy a falugondnoki szolgálat kialakítása a 2007-ben elhunyt Kemény Bertalan mezőgazdasági mérnök-településtervező nevéhez fűződik, aki szerette volna jobbá tenni a kistelepüléseken és a tanyákon élők helyzetét. A törekvését a 2003-ban elhunyt Szanyi Éva szociológus-szociálpolitikus karolta fel, ő volt a magyarországi falugondnoki hálózat segítője a kormányzat, a Szociális és Családügyi Minisztérium képviseletében.

Akár két tanyagondnok is lehetséges

Az első szolgálatok 1990-ben alakultak, hogy segítsék a falvakban élők alapellátását, a gyógyszerek beszerzését, az orvoshoz való eljutást. A falugondnokok részt vesznek gyermekszállítási feladatokban, a gyermekeket a bölcsődébe, óvodába, iskolába, majd haza szállítják. A falugondnoki tevékenység szabályozott, alapvetően az ezer fő alatti települések ellátását biztosítja. Egy-egy ilyen településen egy falugondnok lehet. A tanyagondok az ezer főnél nagyobb településekhez csatolt külterületekben lát el szolgálatot, tanya térségekben, ahol fontos, hogy ott legalább hetvenen és maximum négyszázan éljenek. Ha ezen külterületekben már négyszázan laknak, akkor akár két tanyagondnok is elláthatja a feladatot.

A falu- és tanyagondnoki szolgálat részeként elsősegélyt is nyújtanak

A falu- és tanyagondnoki szolgálatok fenntartói leggyakoribb esetben az önkormányzatok, bár civil szervezetek is feltűnnek néha. A falu- és tanyagondnokok közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, elvégezték a Tolna vármegyei önkormányzat alapképzését, amelynek része az elméleti oktatás, a szociális alapismeretek, a vezetéstechnika és az elsősegélynyújtás is.

– Mivel az ezer főnél kisebb településeken és a külterületeken zömében idős és beteg emberek laknak, minden falu- és tanyagondnok találkozott már azzal, hogy elsősegélyt kell nyújtania – tette hozzá László Attila.

Nettó százötvenezer forint a fizetés

Ismertette, hogy a falu- és tanyagondnoki feladatok ellátása huszonnégy órás szolgálat, és szükséges hozzá az, hogy az adott települést szívvel-lélekkel szeressük. Keresni kell a kitörési pontokat, amely előreviszi a települést, összehozza a közösséget, így rendezvényszervezési feladatokat is el kell tudni látni. László Attila hozzátette, hogy fiatal pályakezdők számára ez a közalkalmazotti jogviszony azért nem vonzó, mert általánosan nettó százötvenezer forint havi fizetés jár érte, önkormányzattól függően cafetéria is.

Mint azt megírtuk, nemrég Závodon tartotta közgyűlését a Falu és Tanyagondnokok Tolna Megyei Egyesülete. Három új településsel bővült a tagok sora, és egy kitüntető díj megalapításával is egyetértett a testület.

A falu- és tanyagondnok oktatási programról itt olvashat bővebben!