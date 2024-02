A póló Peléje névvel illette és ajánlotta a közönség figyelmébe a Léleképítő új vendégét dr. Tóth Csaba Attila, az értékrend erősítő, havi rendszerességű sorozat házigazdája. A megnevezés találó, hiszen miképpen a brazil foci zseni, úgy Faragó Tamás is a labda zsonglőrjeként vonult be a sport történetébe. A Prima Primissima díjas olimpiai és világbajnok vízilabdázó, a Nemzet Sportolója, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja hétfőn este a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban találkozott az érdeklődőkkel, megannyi tisztelőjével.

Faragó Tamás a Léleképítő című sorozat vendégeként tartott előadást Szekszárdon.

Fotó: Fotó: Makovics Kornél

A rendezvény a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete támogatásával zajlott, s miképpen korábban, most is díjtalanul lehetett látogatni. Aki pedig nem vehetett részt személyesen a programon, az megtekintheti a felvételt a legnagyobb videó megosztón, Léleképítő – Faragó Tamás cím alatt, de cikkünk végén is megtalálja.

Telitalálatnak bizonyult a választás

Élmény és tanulság – ezzel a kifejezéssel foglalta össze mondandójának lényegét Faragó Tamás. Bevezetésként áttekintést adott arról, hogy annak idején miért is döntött a vízilabda mellett. Ezzel összefüggésben idézte Szondi Lipót pszichológust, aki szerint az élet sorsszerűségek sorozata, de az embernek választási lehetőségei vannak. Az általános iskolában egyaránt tehetséget mutatott kézilabdában, valamint vízilabdában. Végül is az utóbbi sportág mellett döntött, illetve, amint azt megjegyezte: lehet, hogy a vízilabda választotta őt. Sokat edzett, állandóan gyakorolt, tizenöt éves korában már a felnőtt csapatban játszott, tizenhét évesen pedig a magyar válogatott tagja lett.

– Ahogy beértem az uszodába, egyből olimpiai bajnok, a világ legjobb játékosa akartam lenni – idézte fel a már kamaszkorában testet öltött célkitűzését.

– Ez nem volt túl bonyolult szándék, mert ez a sport arról szól, hogy aki vízilabdában Magyarországon a legjobb, az majdhogynem a világon a legjobb.

Az a fajta tradicionális és szellemi közeg, ami az uszodában létezik, illetve létezett, azt eredményezte, hogy Faragó Tamás a felmenőit tekintve első generációs értelmiségi lett. A sport jellemformáló hatásának is köszönhetően nem egészen másfél év alatt teljesítette a középiskola négy évét és leérettségizett. Ezt követően végezte el az állatorvosi egyetemet. Ezen hivatásában főképpen lovakkal foglalkozott, három ménesre is ügyelt. Sajnálkozva nyugtázta, hogy a mai világban, az okostelefonok bűvöletében az olvasás elvesztette egykori jelentőségét. Jóllehet fontos lenne olvasni, hiszen ez az időtöltés jótékony hatással van a hosszú távú memória kialakulására. Mindezen túl az olvasás révén olyan, klasszikus műveltség szerezhető, melynek birtokában pontosan lehet tudni, hogy mi is az őszinteség, a szerelem, a hazaszeretet, a becsület, az árulás.

– Annak idején abból indultam ki, hogy kiolvasom a világirodalmat – tekintett vissza ismét egykori önmagára.

A különbség a tehetség és a zseni között

Manapság, immár túl a hetvenen, továbbra is vannak maga által vállalt feladatai. Ezek közé tartozik például az, hogy miképpen lehet méltósággal megöregedni. Ez komoly kihívás, hiszen ez – látva számos pályatársát – nem mindenkinek sikerül. S még valami: a végére illik valamit megérteni. Ez – jegyezte meg – úgy sem lehetséges, de azért törekedni kell rá.