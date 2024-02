Két okos tévével a kosarában sétált ki az üzletből egy helyi férfi a hétfőn reggel hat órakor megnyitott üzletből. Azt mondta, a barátai kérték meg, hogy amíg ők dolgoznak, vegye meg nekik a reklámújságból már napokkal ezelőtt kiválasztott eszközöket, mindjárt kettő darabot. Nem ő volt az egyetlen, aki célzottan, gondosan kinézett termékért érkezett az első napon. Sokak kezében voltak az ajtón kifele jövet különböző elektronikai eszközök.

Rengetegen voltak kíváncsiak az új üzletre

A boltot üzemeltető cég munkatársai igyekeztek igazi népünnepélyen átadni a vásárlóknak az egykori Domus Áruház helyén kialakított Lidl-t. Az épület bejáratait gondosan feldíszítették lufikkal, voltak, akik szakácskönyvet kaptak, aki pedig legalább ötezer forintért vásárolt, megpörgethetett egy szerencsekereket, ezután ajándékot kapott.

A nyitásra tényleg rengetegen voltak kíváncsiak. A közeli trafikban dolgozó férfi azt mondta, már reggel hat órakor alig lehetett parkolót találni, és a nyitást követően szó szerint megrohamozták az üzletet a vevők. A bolt előtt sokan ismerőseikkel beszélgettek, vagy éppen a bent vásárló rokonaikra vártak.

Egy idős asszony arról számolt be portálunknak, hogy a választék igazán bőséges, és az árak is kifejezetten jók. Ő azt nehezményezte, hogy amint fogalmazott, a sorok közötti tér túl szűkös. A vele társalgó ismerőse pedig arról számolt be, hogy ott lakik a közeli lakótelepen. Neki, mint nyugdíjasnak nagyon jól jött az új üzlet, mert nem kell kisétálnia a Béri Balogh Ádám utcában található „régi” Lidlhöz.