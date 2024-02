Országos logisztikai versenyt hirdetett 11-15. osztályos középiskolás diákok számára a kecskeméti Neumann János Egyetem. Ez már a nyolcadik ilyen megmérettetés volt, a Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum első alkalommal, de mindjárt hat csapattal indult. Illyés-Móra Patricia, a tanulók egyik felkészítő oktatója elmondta, hogy a versenyre való regisztráció egyben annak első, online fordulója is volt. Innen három csapattal jutottak tovább a január végi 24 órás döntőbe, amelyet Kecskeméten tartottak az egyetem campusán.

– Az egész verseny során dolgozniuk kellett egy igen komoly szimulációs projekten, meg kellett tervezniük az egyik szponzor, a Szobi három termékre vonatkozó ellátási láncát a beszállítástól a kész termékek kiszállításáig – részletezte Illyés-Móra Patricia. A hosszú időtartam önmagában is nagyon nagy kihívás volt – több csapat nem is fejezte be a döntőt –, ráadásul közben kisebb-nagyobb egyéb feladatokat is kaptak. A triókat hol szétválasztották egy-egy feladat erejéig, hol több csapatot is összevontak.

A résztvevő fiatalok beszámolója szerint volt például csomagolási verseny: egy tojást úgy kellett öt darab A4-es papírlapba burkolniuk, hogy az minél magasabbról leejtve maradjon ép. Komissiózniuk is kellett egy ládalabirintusban; dobozokat rendeztek és rögzítettek raklapra; ördöglakatokat kellett kinyitniuk belépőként egy rejtvényhez, és még egy autófékrendszert is össze kellett állítaniuk. Különösen jól ment a hetedik helyen végzett Csipet csapatnak az a feladat, amely során csomagoláshoz használt kartondobozokból kellett kamion makettet építeniük. A modellük kidolgozottságával közönségdíjat is nyertek.