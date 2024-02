A város polgármesterét – mint fogalmazott az eseményen Álom Gyöngyi intézményvezető – már családtagként köszöntik, és minden alkalommal megtiszteltetés számukra, amikor körükben üdvözölhetik, legyen szó az adventi készülődésről, vagy éppen a farsangról.

– Jóleső érzés veletek lenni, annak pedig még inkább örülök, hogy az önkormányzat – reményeim szerint – az idei évben is biztosítja azt a 3 millió forintos támogatást, ami nagyban segíti az értelmileg sérült és fogyatékkal élő fiatalok felkarolását végző, vármegyei és országos kitekintésben is példaértékűen működő intézményt – mondta a polgármester, utalva arra, hogy a költségvetésről szóló döntés a programot után zajlik majd.

Filóné Ferencz Ibolya ezt követően segített a farsangi torta kiosztásában. A jó hangulatú rendezvény úgy vált teljessé az idén is, hogy Szendrei Ákos biztosította a talpalávalót a délutáni mulatságon, mint minden évben, ezúttal is ingyenesen, ezzel is segítve az intézményt.