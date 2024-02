Az idei télen fával fűtenek

Az önkormányzatnál úgy látják, hogy az energiaárak nagyjából beálltak, és most már tudják finanszírozni az önkormányzati épületek rezsiköltségeit. Múlt évben elkészültek a Községháza épületének energetikai fejlesztésével, az épület napelemmel és hőszivattyús fűtési rendszerrel bővült, cserélték a nyílászárókat is. Azonban meghagyták a vegyes tüzelésű kazánt, az idei télen fával fűtenek. A fákat az önkormányzati erdőkből szerzik be. Az óvodában is megmaradt a fatüzelésű kazán, így ott is spórolni tudtak a gázzal. Egyelőre azon aggódnak, hogy a napelemes energiatermelés elszámolása során vajon bekerülnek-e az éves elszámolásba, vagy havonta kell fizetniük. A hőszivattyú persze árammal működik, amit fizetniük kell, ráadásul a téli időszakban nem termel olyan intenzitással a napelem.