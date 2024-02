Eljöttek a kis ünnepségre a város közgyűlésének képviselői is. Illés Tamás kétszeresen érintettként is, ugyanis fájós lába miatt, mondta, mindjárt páciensként is felkeresi Papp doktort, de a választói körzetében lakók nevében is köszönetét és elismerését fejezte ki, hogy némi kitérő után megvalósult ez a felújítás.