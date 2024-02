60 ÉVE Fortuna istenasszony a Dunaföldvári Kendergyárba látogatott – számolt be egy helyi kollektíva szerencséjéről a Tolna Megyei Népújság 1964. február 11-i száma. „Bogár Mihályné, Tell Andrásné, Klopcsik Imréné, Gárdos Istvánné és Nagy Józsefné már 3 éve lottóznak egy brigádban. Nem is akarták elhinni az örömhírt, amikor Kiss János technikus lediktálta nekik a lottószámokat, s kiderült, hogy négyes találatuk van. Ennek nyomán egész sereg kollektív lottózó csoport alakult a Dunaföldvári Kendergyárban, reménykedve a szerencsés folytatásban.”

60 ÉVE „a Gyulaji Állami Vadgazdaságban megkezdődött a szarvasok élve elfogása, vérfelfrissítésre” – közölte a hírt a Tolna Megyei Népújság 1964. február 11-i száma. „Kelet-Berlinbe négy gímszarvast, egy bikát és három sutát vittek gyorsteherautón, nagy ládákban, a Bakonyba pedig dámsutákat szállítottak a nemes vadállományból. A vadgazdaságnak az NSZK-ba mintegy öt élő gímszarvast, az NDK-ba egy dámbikát, két tehenet és egy borját kellene még elküldeni, és dámszarvasokat kér tőle a veszprémi Kittenberger Kálmán állatkert, valamint a pécsi mecseki park is. A mostani enyhe időjárásban azonban igen nehéz nehéz szarvasokat foglyul ejteni, ilyenkor ritkábban keresik fel az etetőket. Ezért a kérések teljesítése csak akkor válik lehetővé, ha zordabbra fordul az idő.”

60 ÉVE a kurdi szövetkezet új üvegházában javában nyílott a novembertől május végéig virágzó téli, óriás szegfűfajta – írta meg a Tolna Megyei Népújság 1964. február 11-i száma. Ezt a növényt Bodrogi Ottó főkertész honosította meg a tészeben. „Eddig mintegy tízezer piros, fehér, és rózsaszínű virágszálat szállítottak Budapestre és Pécsre. A fél méteres szárú és 7-8 centiméter átmérőjű virágokból jelenleg 300 szálat szednek hetenként, de a jobb idő beköszöntései mind több nyílik. A kurdi Új Élet Tsz tízezer muskátlit is küld a tavaszra a fővárosba.”