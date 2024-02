110 ÉVE a „Mennyit füstölt el Tolnamegye?” kérdésre adta meg a választ a Tolnamegyei Közlöny 1914. február 15-i száma. „A dohányosoknak nem volt rossz a gazdásági válságban lefolyt 1913-ik esztendő sem. Bizonyosan úgy okoskodtak a dohányzók, hogy még azt a kis füstöt sem adhatják meg maguknak? Tolnában meg is adták. 2.086,630 korona ára dohányt füstöltek el vármegyénkben az elmúlt évben. Ezt érdemes szembeállítani a szesz-, hús és boritalfogyasztási adóval, mely címen alig negyedét fizették oda megyénk lakói az államnak. Szóval a bor- és húsfogyasztási adó ellen panaszkodunk és nem alaptalanul, hogy muszáj azt is fizetni. De hát a dohány adót nem muszáj fizetnünk s mégis 4-szer annyit odafizetünk dohányzási szenvedélyből, noha a húsadó lerovásakor húst is eszünk. Szóval nálunk is drágább a szenvedély, mint az élelem.”

110 ÉVE farkaskalandban volt része a tamási körorvosnak – írta meg az esetet a Tolnamegyei Közlöny 1914. február 15-i száma. Dr. Sterk Károly körorvos február 9 én Szántóról (Koppányszántó - a szerk) szánon tartott hazafelé. A kocsis már jó ideje csodálkozva vette észre, hogy a lovak magasra emelt fejjel horkantanak és szőrük felborzoiódik. Egyszerre csak, amikor az edelényi erdők alá értek, a lovak hirtelen megfordították a szánt és visszafelé vágtattak, a szánon ülők pedig rémülten látták, hogy bárom farkas rohan a nyomukban. Szerencsére szembe jött velük dr. Kammerer Ernő országgy. képviselő szánja, melynek erős csengőjátékától ugylátszik megijedtek az ordasok, mert visszafordultak és eltüntek az erdőben. Mind a két szán visszament Szántóra, ahonnan puskás és vasvillás emberek kisérték őket Kónyiig.”

110 ÉVE egy szekszárdi szépségről adott hírt a Tolnamegyei Közlöny 1914. február 15-i száma. „Szépségversenyt tartott a nagy elterjedtségü Tolnai Világlapja cimü heti képes irodalmi újság. Képzelhetni, mennyi nevezés történt szerte e hazából, melynek oly sok szép asszonya, lánya dobogtatja a férfi sziveket. A versenyben való nevezés arckép beküldése utján történt s a versenyező szépek arcképei számot kaptak s a megszámozott arcképekre szavazott általános,- de nem titkos szavazással az újság olvasóközönsége. A versenyből Szekszárdnak, illetve Szekszárd szépeinek is kijutott a babér, mert városunk is futtatott a nemes versenyben. Most tették közzé a verseny eredményét, melyből kitünőleg J. Horváth Györgyike szekszárdi urhölgy, mint a szépségverseny egyik győztese, egy pompás karcsattot nyert szépségdijul.”