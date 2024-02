A családállítás során egy adott párkapcsolat vagy család viszonyait állítják fel – magyarázta Jádi Adél, aki körülbelül tíz évvel ezelőtt találkozott ezzel a lehetőséggel először – ahol a kapcsolatokban felmerülő problémákat oldják meg.

– Tíz évvel ezelőtt egy természetgyógyász tanított engem, akinek a javaslatára egy saját problémám kapcsán kerestem családállításra lehetőséget – emlékezett vissza Adél. Ekkor nagyon megtetszett ez a módszer, magam is meglepődtem, hogy milyen erősen hat és működik.

Jádi Adél tíz évvel ezelőtt ismerkedett meg a családállítás módszerével (Beküldött kép)

Adélt annyira lenyűgözte, hogy utána rendszeresen elkezdett csoportokba járni, mint résztvevő, majd körülbelül három éve meg is tanulta a módszert. Bonyhádon másfél éve vezet csoportokat. Emellett természetgyógyászként és masszőrként is ténykedik. Elmondása szerint az önismeret nagyon fontos ahhoz, hogy képesek legyünk fejlődni, ezért gyermekei születése előtt meseesteket és önismereti csoport foglalkozásokat is szervezett felnőtteknek.

Sokrétű problémát képes megoldani

A családállítás mindenkinek ajánlott, aki nehéz élethelyzetben van és nem tud döntésre jutni, aki ismétlődő, megoldhatatlannak tűnő problémákkal, vagy gyerekkorból hozott feldolgozatlan hiányokkal küzd. Ezenfelül megoldás lehet párkapcsolati nehézségek esetén, segíthet határaink meghúzásában, szorongás, pánikrohamok leküzdésében, alvási nehézségeknél is.

– Tényleg nagyon sokrétű problémát tudnak megoldani egy-egy üléssel a résztvevők. Úgy gondolom a lelki problémáink testi bajokban mutatkoznak meg, így ismétlődő, elhúzódó testi betegség esetén is érdemes kipróbálni a módszert, mert olyan rejtett összefüggéseket is találhatunk, amelyek komolyan meglepik az embert. A Bert Hellinger által kidolgozott technikát alkalmazom – mondta Adél.

Egyéni és csoportos alkalmakra is jelentkezhetünk, azonban a legnagyobb sikere utóbbiaknak van. Legutóbb Bonyhádon a hétvégén tartottak csoportos foglalkozást, ahol Adél elmondása szerint főként apa és anya sebek gyógyításával, párkapcsolati problémákkal keresték meg.

A segítők az adott család szereplőit játsszák el

– A módszer azáltal segít, hogy tudatosítjuk a tudattalant, így 18 éves kor felett mindenkinek ajánlott, aki egyedül, felelősséggel tud döntést hozni. Főként egészséges embereknek ajánlott, mivel nem helyettesít semmilyen terápiát. Gyógyszeres kezelés mellett például egyáltalán nem ajánlott. A módszerrel nagyon hatékonyan lehet rendszereket felállítani, ami által munkahelyi problémákat is könnyebben oldhatunk meg, ugyanis kapcsolati dinamikákra is rávilágít. Az alkalmakon érzelmekkel és testi érzetekkel dolgozunk. A csoportok 8-10 főből állnak, az állítás-vezető teszi fel a kérdéseket, amelyek a kérő személyének problémáira világítanak rá, rajtunk kívül pedig vannak segítők, akik az adott család szereplőit játsszák el. Egy alkalom körülbelül másfél-két órás folyamat. Azért inkább ezt a módszert ajánlom, mert úgy veszem észre, hogy az emberek külső szemlélőként, könnyebben fogadják be a látottakat, mint az egyéni alkalmakon, ahol bábokkal modellezik ugyanezt saját maguk.

A folyamat nem ér véget az üléssel, ugyanis utánkövetés során konzultálnak a probléma megoldásának további lehetőségeiről, hogy a résztvevő hosszú távú segítséget kaphasson.