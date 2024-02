A két módosított rendelet tervezetét már közzé is tették, ezeket bárki véleményezheti, aki – a teljes nevét is tartalmazó – e-mailt ír a [email protected] címre. A már most is elérhető rendelet tervezeteket egyébként a vármegyeszékhely közgyűlése várhatóan február 29-én tárgyalja majd.

Akkor a képviselők már ismeretében lesznek az időközben felmerülő észrevételeknek is, így könnyen meglehet, hogy a végső döntésüket azokat is felhasználva, az új szabályba beépítve hozzák majd meg.