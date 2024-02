Disznóvágás 57 perce

Mórágyi vendégek nyerték az idei Szentgáli Böllérversenyt

Szombaton rendezték meg a Zombához tartozó Szentgálszőlőhegyen a már hagyományos Szentgáli Böllérverseny programjait. A megmérettetésre ezúttal a két társszervező egyesület mellett mórágyi vendégek is érkeztek. Az új csapat ráadásul nem is akármilyen eredménnyel mutatkozott be.

Bencze Péter Bencze Péter

Idén a vendég "Egy Falat Mórágy" csapata lett a Szentgáli Böllérverseny legjobbja Fotó: Kiss Albert

A 8. Szentgáli Böllérversenyen egy százhúsz és egy száznegyven kilós disznót kábítottak el, majd szúrtak le szombat reggel hét óra tájban a Szentgálszőlőhegyért Egyesület, a szekszárdi Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület, valamint az „Egy Falat Mórágy" nevet viselő baráti társaság tagjai. Az állatokat a hagyományoknak megfelelően rénfán bontották szét. Amint arról szombaton már beszámoltunk a böllérverseny vicces közjátékkal indult: az egyik csapat böllérének kis híján a kései nélkül kellett nekikezdenie a disznó szétbontásának. A szúró és vágóeszközöket a helyszínre szállító csapattag ugyanis azokat felrakta a kocsija tetejére, majd miután elfelejtette, hogy ott vannak, egyszerűen elindult a járművel. Szerencséjére a másik csapat tagjai megtalálták a földön heverő készletet, amit aztán természetesen vissza is adtak jogos tulajdonosának. Elbúcsúztatták a Szentgáli Böllérverseny főszereplőit a disznóvágás előtt A program a hagyományos disznóbúcsúztatóval indult. Ennek során a Szentgáli Böllérverseny résztvevői elfogyasztották a disznóvágás elengedhetetlen kellékének számító szúrópálinkát, majd bemutatkoztak egymásnak. A munka dandárja ezt követően kezdődött. Az állatokat elkábították, majd leszúrták, és kezdődött a szétbontás. Közben mások az ételek előkészítésével foglalatoskodtak. Volt munka bőven, ugyanis a csapatoknak pecsenyét, orjalevest, töltött káposztát, hurkát és kolbászt is kellett készíteniük. A három csapat egyenként összesen nyolcvan pontot tudott szerezni. Amint azt megtudtuk, a törzsgárdát alkotó szentgálszőlőhegyiek egyszerűbben fűszerezik a kolbászt-hurkát, a Szőlő-Szem egyesületi tagok pedig különlegesebb fűszerkeverékeket használnak. A zsűri tagjai idén Pataki Rezső, Pál Sándor, Horváth Zoltán, és Kelemen László voltak. A zsűritagok pontozták a sertések tisztítását, bontását, a sonka lekerekítését, a csapatmunkát. A pontozás tízes skálán történt, ahol az „egy" a nem elfogadható, a „tíz" pedig a kiváló kivitelezést jelölte.

Mórágyi vendégek nyerték az idei Szentgáli Böllérversenyt Fotók: Kiss Albert

A Szentgáli Böllérversenyen Böllérkirályt, Kolbászkirályt is hirdettek Már hagyomány, hogy a Szentgáli Böllérverseny számos díjat átadnak. A Böllérkirály idén a vendégként érkezett „Egy Falat Mórágy" böllére, Farkas Csaba lett. Baloghné Gaál Zsófia főszervező azt mondta, jó pár disznóvágáson vett már részt életében, de annyira gyors és profi disznóbontást még soha életében nem látott korábban, mint amit a vendég böllér most bemutatott. A Kolbászkirály címet idén megosztva adták át. A zsűri szerint a legfinomabb kolbászt ugyanis a társrendező Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület, valamint a vendégekként szereplő Cinke Pince csapatai készítették. A legfinomabb ételért járó elismerést pedig Szentgálszőlőhegyért Egyesület érdemelte ki az orjalevesével, valamint a töltött káposztájával. A Szentgáli Böllérverseny szervezői igazi lokálpatrióták Szentgálszőlőhegy Zombához tartozó zsákfalu, mintegy százan élnek itt, és körülbelül ötvenen alkotják azt a csapatot, akiknek legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy szépítsék és élhetővé tegyék a falut. Büszkék arra, hogy Szentgálszőlőhegy nem fogyó, hanem növekvő falu, az itt élő fiatalok viszik tovább a szülői házakat, ezért náluk nincsenek eladó házak. A Szentgáli Böllérversennyel néhai Balogh Lászlóra, a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület egykori elnökére is emlékeztek, aki az első verseny ötletgazdája-megvalósítója volt. Neki köszönhetően tért vissza a disznóvágás szeretete Szentgálszőlőhegyre.

