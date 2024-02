110 ÉVE szó szerint királyi adomány érkezett Nagydorogra – tudták meg az olvasók a Tolnamegyei Közlöny 1914. február 8-i számának vonatkozó híréből. „A nagydorogi izr. templom leégett, melynek felépítését a hitközség elhatározta és segélyért a királyhoz is (azaz I. Ferenc József osztrák császárhoz, magyar és cseh királyhoz – a szerk.) fordult. A király a kérelemre kabinet-irodája útján 200 korona segélyt küldött.“

110 ÉVE statisztika készült arról, hogy az 1910-es évek elején mennyien vándoroltak ki Tolna vármegyéből Amerikába. „Eszerint az alispán 1848 útlevelet adott ki, de óriási azoknak a száma, akik útlevél nélkül szöktek ki a határon“ – közölte a Tolnamegyei Közlöny 1914. február 8-i száma. „Tolnamegyéből, felületes számítás szerint 25.000 ember vándorolt ki, tehát a lakosság tizedrésze. Pénzben azonban nagy hasznot hajt Amerika. Évenként átlag öt millió koronát küldenek haza az Újvilágból és egészen új utcák épülnek, tisztán amerikai pénzből.“

110 ÉVE „több anya aláírással, panaszos levelet kapunk, melyben a szülők arra kérik a szekszárdi tantestületek tagjait, hogy tiltsák el a serdülő ifjúságot olyan darabok látogatásától, melyek nem nekik valók s meg a felnőtteknek is arcukba kergetik a vért“ – közölte a Tolnamegyei Közlöny 1914. február 8-i száma. „Ilyen darab a »Világ« mozgóképszínházban most napirenden levő »Kék egér« című darab. Mivel nem osztjuk a különben is teljes névvel alá nem irt panaszban foglaltakat, azért nem is adtuk azt közre. A »Kék egér« a világ valamennyi mozija műsorán vezet, s igy azért csak elismeréssel lehet mozinknak adózni, hogy az ilyen, sokkal drágáb bérért megszerezhető filmek megismeréséhez is módot nyújt. Nem is pirul az intelligens publikum az ilyen ostoba-bohókás, kacagtató és könnyű témákon már régen. Van azonban e tárgygyal kapcsolatosan úgy az áldozatoktól vissza nem riadó mozivállalatokhoz, mint a gyermekük neveléséért aggódó szülőkhöz egy-egy szavunk. A mozivállalat figyelmébe ajánljuk, hogy leghűbb publikuma, a gyermeksereg és iskolai ifjúság igényeit is elégítse ki, ne csak a felnőttekét. A szülőknek pedig annyit, hogy nem muszáj a gyermekeiket éppen a »Kék egér«-re elküldeni.“