A kosztümös filmek kedvelői úgy gondolom főként romantikus alkatok, bár a Nagy Katalinról szóló sorozatot is ebbe a kategóriába sorolták, úgy gondolom ez csak részben igaz, ahogy igaz történetnek is csak részben nevezhető. Nyilván a sorozat az átalakításokkal sokkal szerethetőbb, mint a rút valóság, de még így is sokszor kegyetlennek hat, főleg a romantika kedvelőinek. Tehát: 1761-ben járunk Oroszországban Péter cár udvarában, ahol mondhatjuk, hogy az uralkodó egyszerűen hedonista, aminek szegény Katalin lesz az elszenvedője.

A lány, aki romantikus alkat, abban reménykedik, hogy megtapasztalhatja leendő férjével milyen is a szerelem, de sajnos erre esélye sem lesz, amire hamar rájön ő is, mikor belátja, hogy Péter valójában olyan, mint egy önző kiskölyök, hatalommal felruházva. A lány annyira elkeseredik, hogy már megfordul fejében az is, hogy véget vet az életének, de szolgálója ezt látva közbelép és egy új utat kínál a fiatal Katalinnak, hogy letaszítsa a trónról a felfuvalkodott hólyagot, drága férjét.

A valóság persze ennél sokkal ridegebb volt, mindennek ellenére Nagy Katalin uralkodása alatt az orosz művészeti élet valósággal kivirágzott, amit Elle Fanning színésznő karaktere tökéletes megformázásával el is fogunk hinni. Nicholas Hoult is nagyszerűen alakítja a kissé gügye és végtelenül önimádó uralkodó szerepét, aki látszólag fittyet hány mindenre és mindenkire.

HBO3 február 29. 21:01 1.évad 1. rész Nagy Katalin - a kezdetek