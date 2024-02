A zöldségek, gyümölcsök árai nem igazán vonzóak, talán ez az egyik oka annak, hogy kevesen vásárolnak. A legolcsóbb helyen egy kiló paprikáért – a tv paprika, a zöld erős, a kápia is egy árban van – 1600 forintot kértek.

Fotó: Makovics kornél

A burgonya is drágább a piacon, mint az üzletekben és a vöröshagyma is. A tojásról nem is beszélve, egy idősebb nénike száz forintért kínálta. Aki persze ragaszkodik a házi tojáshoz, annak nyilván megéri. Almából ötszáz forint alatt nem nagyon lehet vásárolni, kivéve, ha megelégszünk az azonnal fogyasztást igénylő gyengébb minőséggel. Ezzel szemben a legtöbb nagyobb üzletben 350 forintért is lehet vásárolni jó minőségben.

Nem akarok lebeszélni senkit a piacról, sőt inkább azt hangsúlyoznám, hogy közvetlenül a kistermelőtől vásárolt termékek, még ha esetenként drágábbak is, frissebbek és kevésbé terheltek vegyszerekkel, mint a nagyüzemiek.