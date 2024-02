– Mindegyik! – vágta rá Orbán Attila, aki hozzátette, hogy mindig nagy öröm számára barátokkal és ismerősökkel találkozni, új emberekkel megismerkedni, beszélgetni. – Ismét egy kiváló közösségi programnak lehettem részese. Fazekas Attila polgármester úr nagyszerű csapatépítő, jó vele együtt dolgozni. Már sok rendezvényen vettem részt Tevelen, de mindig jó élményekkel térek haza. Öröm volt látni, hogy a gyerekek is jelen vannak és jól érzik magukat a szülők és a nagyszülők társaságában. Köszönöm a meghívást és a kedves vendéglátást! – zárta.

Ez az esemény méltó társa lehet Tevelen a Galuska Fesztiválnak

Tizenegy csapat döntött úgy, hogy részt vesz az első alkalommal megtartott eseményen. Fazekas Attila polgármester annak örült igazán, hogy a kolbászoló gasztronómiai nap meghirdetésével sikerült egy olyan programot tető alá hozni, ami méltó társa lehet a teveli rendezvénynaptárban az évek óta nagy sikerrel zajló Galuska Fesztiválnak.

– Öröm számomra, hogy ilyen sokan itt vannak velünk, talán nem korai már most kijelenteni, hogy lesz folytatása a kezdeményezésnek, s hogy jövőre ismét összejövünk majd – mondta Fazekas Attila, aki maga is kivette a részét a munkából. – Töltsünk el együtt egy tartalmas napot, beszélgessünk, legyünk együtt egy kicsit a nagy rohanás közepette, ez volt a célunk, s ez megvalósult. A kolbász volt az esemény fókuszában, de nagyon sok másfajta étel is készült, a töltött káposztától a németek hagyományos ételén, a saures-en keresztül, a horvát finomságon, a csevapcsicsán át a hurkával bezárólag. Azt gondolom, a sok finomság közül mindenki megtalálta a számára legfinomabbat – mondta a faluvezető.

Mi is sok finomságba belekóstoltunk, s próbáltunk néhány receptre is szert tenni, de a csapatok vezetői érthetően nem akarták elárulni, hogy mitől is olyan különleges és finom az általuk készített étel – hiszen akkor mivel rukkolnának elő jövőre, a következő ilyen napon.

A művelődési házban alig lehetett elférni délután, olyan sokan jöttek kóstolni, s mire beesteledett, az összes elkészült finomság el is fogyott.