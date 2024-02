Gondosan összeállított ütemterv szerint, utcáról utcára, lakótelepről lakótelepre haladnak a szakemberek varjúfészkekre vadászva. A hét harmadik munkanapján álltak neki a varjúfészkek eltávolításának, és a munka csütörtökön is folytatódott. Reggel nyolc óra után nem sokkal a Kölcsey utcában emelkedett az emelődaru kosara a magasba. Az első napon csak a 160 lakásos épület környékén tizenhat fészket sikerült leszedni a fák ágairól.

Fotó: Mártonfai Dénes

Sokaknak okoztak bosszúságot a varjak Szekszárdon

Tavaly tavasszal írtunk arról, hogy varjak költöztek a Bajcsy-Zsilinszky utca fáira, emiatt nem csak ott, hanem a közeli Kölcsey és a Wosinsky lakótelepen is sokaknak okoztak bosszúságot az ürülékükkel és az erős, éles hangjukkal. A lakók akkor arról beszéltek portálunknak, hogy az állatok egész nap megállás nélkül károgtak, ami még csukott ablaknál is folyamatosan hallatszott. Fészkeik száma egyre gyarapodott, a lakók környezetét, autóit összepiszkították ürülékükkel. A problémával kapcsolatban tavaly tavasszal megkerestük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának elnökét, Tóth Istvánt, aki elmondta: „A varjak élettere az idők folyamán teljesen leszűkült az emberi tevékenységek miatt. Az erdőirtásokkal a madarak lakhelyét is tönkre tették, ezért más helyet keresnek maguknak, sokszor a városok fáit választva költésre. Kimondható, hogy a városba költözésük az embernek köszönhető!”

Megszabadulnak a lakótelepek lakói a varjaktól

A visszatérő panaszok miatt a szekszárdi polgármesteri hivatal még korábban a Tolna Vármegyei Kormányhivatalhoz fordult természetvédelmi engedélyért a lakosságot zavaró, de védett állatfajnak számító vetési varjak okozta problémák kezelése érdekében. Az engedélyt végül meg is kapták, így kezdődhetett el most szerdán a munka, amiben az Alisca Terra NKft. szakemberei is közreműködnek. A fákon levő fészkeket emelőkosaras kocsi segítségével közelítik meg, így emelik le az ágakról a fészkeket. A terveknek megfelelően csütörtökön is folytatódott a munka, ami néha forgalmi akadályokat is okozott a Toldi és a Bajcsy-Zsilinszky utcák, valamint Kölcsey és a Wosinsky lakótelepek környékén. Az önkormányzat egyébként felvette a kapcsolatot a Magyar Solymász Egyesülettel is a varjak elriasztása céljából.

Nem csak varjak, más vadállatok is bőséggel akadnak Szekszárdon

A varjak mellett egyre több olyan esetről tudni, amikor a vadállatok egészen közel merészkednek az emberek lakta területekhez Szekszárdon, de más településeken is megfigyelhető ez a tendencia. Február elsején számoltunk be arról, hogy egy hatalmas szarvasbika fényes nappal sétálgatott a Remete utca környékén. Az állatról az arra járók fotókat is készítettek. Januárban pedig arról írtunk, hogy Felsővárosban élvefogó csapdákkal sikerült több, a kiskertekbe bejutó aranysakált is befogniuk a helyieknek. Egy másik esetben pedig olvasónk olyan videót rögzített, amin az látható, hogy három vaddisznó nyugodtan csemegézik a Csalogány utcában.

Fotó: Mártonfai Dénes

Király István, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna vármegyei titkára akkor azt nyilatkozta portálunknak, a nagytestű vadállatok ugyanúgy "urbanizálódnak", mint például a madarak. Ez azt jelenti, hogy egyre szívesebben költöznek az emberek közvetlen környezetébe, hiszen egyrészt a lakott területen nem kell félniük a vadászoktól, másrészt melegebb van, és ételt is bőséggel találnak. Szekszárd környékén egyébként rendszeresen tartanak terelővadászatokat, azért, hogy ritkítsák a kertekben, mezőgazdasági területeken egyre nagyobb károkat okozó vadállományt.