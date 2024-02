„Számomra mesebeli élmény volt ez a munka.“ – így foglalta össze röviden István, mi volt a benyomása Dohával és Katarral kapcsolatban. Az ozorai származású szakember most járt először a Közel-Keleten, és azt mondja, magyar és európai szemmel nézve szinte felfoghatatlannak tűnik az az anyagi gazdagság, amiben az ottaniak élnek.

Ma is Ozora a hely, ahol igazán otthon érzi magát Viszti István. Beküldött kép.

Az ország ahol egész nap, kézzel mossák a járdákat

A kikötőkben jachtokat sorakoznak, amíg a szem ellát, az utak pedig vadonatújak és nem ritkán a városon belül is hat sávosak. A helyiek szokásai és az ottani morál nagyon eltér attól, ami Európában természetes, ezért a kiutazás előtt a magyarok útmutatót kaptak a közel-keleteik által elvárt viselkedést, öltözködést illetően, azonban hamar kiderült, hogy hiába tűnnek rendkívül zárkózottnak és szabálykövetőnek a dohaiak, a turistákat már megszokták, így sokkal elnézőbbek például a rövidnadrág viselését tekintve, mint amire Istvánék készültek. Több száz fotó és rengeteg élmény tanúskodik arról a káprázatos kultúráról, ami a magyarokat fogadta, de a Tolna vármegyéből származó szakember számára mégis az egyik meglepőbb dolog az volt, hogy Dohában – az állandóan szálló és mindenhova lerakódó sivatagi homok miatt – egész nap kézzel mossák a járdákat.

Büszke arra, hogy Ozora szülötte

István bár – 2008 óta Pécsett él, és családot is ott alapított – rendkívül büszke arra, hogy ozorai származású. A Tolna vármegyei kistelepülésen nőtt fel, és dolgozni is a környéken kezdett. 1998-ban végezte el a kameraman képzést Budapesten. Akkor még a szülői házban, Ozorán élt. Ezt követően az első tartós tévés megbízása Tolna vármegyéből érkezett: a 2001-ben, Tamásiban induló egykori Koppány Televízió alapító stábtagjai között volt. Hat évnyi munka után váltott, Baranya vármegyébe, Pécsre költözött és az ottani egyik regionális csatornának kezdett dolgozni. Az idők során a klasszikus televíziós szamárlétrát végigjárva volt operatőr, technikus, vágó, vezető operatőr, és mindvégig bedolgozott valamennyi ma is látható országos kábelcsatornának, sőt ma már nem elérhetőeknek is. Az Antenna Hungária csapatát negyedik éve erősíti. Főként a kiemelt hazai sport-, és egyéb események televíziós közvetítésén dolgozik, de nem ritka az sem, hogy vallási, vagy egyéb közéleti eseményről tudósít. Bármerre jár, szívesen beszél arról, hogy Ozoráról indult életútja. A Perzsa-öbölben sem volt ez másként, miután egyik este a kollégáinak elmondta honnan jött és mennyire kötődik Tolna vármegyéhez, valamint a Ozorához, onnantól kezdve munkatársai csak úgy szólították, „Ozorai Srác”.

Rengeteg magyarral együtt utazott Dohába Viszti István.

Hatalmas, nemzetközi stábbal dolgozhatott

Amint az az Antenna Hungária Facebook oldalán olvasható, a magyar vállalat közel száz fős kreatív stábbal közvetítette a World Aquatics Championships – Doha 2024 sporteseményen a vízilabda, a műugrás, a nyíltvízi úszás és a toronyugrás versenyeit, az Al-Dawri & Al-Kass Sports Channel alvállalkozójaként. A kiutazó szakemberek között volt István is. Ő négy napon keresztül, a nyíltvízi úszás számon dolgozott egy közel tíz kilós, úgynevezett szuper lassító kamerával. Két kollégájával úszós stégen mozogva gondoskodtak arról, hogy a leglátványosabb képek a világ minden tájára eljussanak, eközben pedig rengetegen dolgoztak még a parton és a közvetítő kamionban található vezérlő teremben is. Az ozorai származású szakember azt mondja, élete egyik legnagyobb szakmai élménye volt a vizes vb közvetítése, ugyanis a teljes stáb több főből állt, mint akik Magyarországról kiutaztak. A világ minden részéről érkeztek szakmájuk legjobbjai. A magyar szakemberekkel egyébként már két évvel ezelőtt – akkor amikor hazánk adott helyszínt a vizes vb-hez – is rendkívül meg voltak elégedve a szervezők. Akkor lehetett szakmai körökben először arról hallani, hogy a magyar stáb részt vehet majd dohai programok közvetítésében is. Hogy a jövő mit hoz etekintetben, egyelőre nagyon nehéz lenne megjósolni, de az biztos 2025-ben Szingapúr ad otthont a világversenynek. És talán ott is rengeteg magyar televíziós szakember kap lehetőség, köztük talán az ozorai származású Viszti István is.