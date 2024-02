A város is csatlakozott a Családbarát Önkormányzatok Európai Hálózatához, az erről szóló hírt a múlt héten a város polgármestere jelentette be brüsszeli látogatásakor. Mint Szabó Péter a TelePaks közéleti magazinjának elmondta, a rövid idő ellenére rengeteg tapasztalatot sikerült gyűjtenie, hiszen ez mindössze egy egynapos konferencia volt, Portugália, Lengyelország, Spanyolország, Olaszország, Németország, Görögország és Írország településvezetőinek társaságában.

A program különböző előadásokból állt, amelyeket a különböző országok polgármesterei tartottak. Ebben Szabó Péter is részt vett, aki a paksi fejlesztésekről, eddigi munkáikról beszélt. Mint kiemelte: nagyon hasznos volt a részvétele, számos tapasztalattal gazdagodott.

– Ez egy jó lehetőség arra, hogy sokat tanuljunk, profitáljunk mások ötleteiből, eredményeiből, amely nagyon hasznos – fogalmazott Paks első embere. Szerinte ugyanis mindig van hova fejlődni, ez városuk esetében is igaz, pedig Pakson nagyon sokat megtettek annak érdekében, hogy náluk a családok jól érezzék magukat. Szabó Péter jelezte, reméli hamarosan több innen származó ötletet be tudnak majd vezetni Pakson is.

Digitalizáció és hulladékkezelés a fókuszban

Ízelítőül annyit elárult: a megismert településeken például nagyon komoly hangsúlyt fektetnek a digitalizációra, amellyel a nagycsaládok valamennyi korosztályát, a legkisebbektől az idősekig igyekeznek elérni, de kiemelten kezelik a hulladékgazdálkodást, valamint az ehhez szükséges edukációt. Emellett sok olyan apró ötletet villantottak fel, például a lengyelek, amelyek nem igényelnek jelentős anyagi forrást, beruházást, apróságok, de mégis szép gesztust jelentenek a családok felé.

Ilyen például a Pakson is működő újszülötteknek járó babacsomag program vagy a kisiskolás csomag, amely a polgármester szerint azt jelzi: hasonlóan gondolkodnak itt, Európában. Az, hogy Paks önkormányzata is csatlakozhatott az Európai Családbarát Önkormányzatok hálózatához, az eddig végzett munka újabb, európai szintű elismerését is jelenti – vélte Szabó Péter.

A polgármester szerint az önkormányzat éves szinten több százmillió, ha nem milliárdos nagyságrendben költ a családbarát intézkedésekre saját forrásból. Az elmúlt évek ilyen irányú programjairól is beszélt, egyebek mellett a legkisebbeket érintő, már említett babacsomagról, az újszülöttek után járó életkezdési támogatásról, az iskolás korosztályt megcélzó juttatásokról, így például a kisiskolásoknak vagy éppen a ballagóknak szánt csomagról, iskolába járási, iskolakezdési támogatásokról, az egyetemistáknak szóló Bursa Hunagria ösztöndíjról, vagy éppen a fiatal felnőtt korosztály részére az önkormányzat által nyújtott kamatmentes, visszatérítendő támogatásról a kezdő szakemberek és fiatal családok helyi letelepedéséhez. Szabó Péter a családbarát intézkedések közé sorolja a helyi strand üzemeltetését, a tömegközlekedés modernizálását is.

Helyi vállalatok bevonása a finanszírozásba

A paksi polgármester a konferencián elhangzott előadása felkeltette a résztvevők figyelmét, mint mondta, különösen nagy sikere volt a fejlesztéseknek. – Nem túlzok, „leesett az álluk", hogy milyen körülményeket sikerült kialakítanunk a Kápolna utcai bölcsődések számára – jegyezte meg Szabó Péter.

A konferencián szerzett érdekes tapasztalatnak nevezte, hogy a családbarát intézkedések, szolgáltatások több európai országban nem önkormányzati finanszírozásúak: civil szervezeteket, nagyobb cégeket, vállalkozásokat vonnak be ezek fedezésére. Ez ötleteket adott a paksi polgármesternek is arra nézve, hogy hogyan tudná a későbbiekben bevonni a helyi vállalatokat a feladatba. Mint mondta, hasonló együttműködésre már van példa: a Paksi Atomerőmű és Paks II. is kimondottan jó partner ebben. Kiemelte példaként a tanuszoda működtetését, amelyet az atomerőmű finanszíroz.

Még több családbarát intézkedés

Zárásként Szabó Péter jelezte, az idei évben is folytatódnak Pakson a családbarát intézkedések, amely elsőrendű kérdés volt az idei költségvetés összeállításakor. Hozzátette, ebben az évben még „meg is fejelik" ezen intézkedéseket. Ezek között megemlítette a fiatalok számára létrehozott pumpapálya kialakítását, az ürgemezei sportpálya és a kresz park teljes felújítását, a volt képtár épületének családbarát hasznosítását és a játszóterek korszerűsítését.