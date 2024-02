A beszélgetés során értékelte a január 19-én megrendezett ételosztásukat, amely véleménye szerint nagy sikert aratott. Mégis azt gondolja, nem örülhetnek annak, ha évről évre egyre több ember szorul a segítségükre.

Beszélgettünk ennek lehetséges okairól, és arról is, hogy milyen a hozzáállása némelyik fiatal rászorulónak. Szervezetük működéséről, tagozatairól, és további karitatív jellegű tevékenységeikről is szó esett az interjú során. A Lovagrend története kiemelten érdekes, egészen 1326-ra, Károly Róbert uralkodásának idejére nyúlik vissza, és Frankie a műsorban erre is kitért.