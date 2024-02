A keresztény szokás eredete, Szent Bálint, Terni püspökének története, aki a 14. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. Ennek a szentről elterjedt egyik történet képezte az alapját a Valentin-napnak.

Vendégünk, Janó Attiláné Valika katolikus hitoktató részletesen elmeséli nekünk a történetet podcastünkben, beszélgettünk a Házasok hetéről is, mely a Valentin-napi héten, azaz most zajlik és elmeséli saját szerelmének történetét is.