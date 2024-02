Nagy szükség van az ilyen kezdeményezésekre

Fotó: Sátor Géza

Az Age of Hope Alapítvány együttműködve a település önkormányzatával most is egy tál tartalmas meleg ételt juttat el halmozottan hátrányos helyzetű családoknak. A jótékonysági akcióhoz csatlakozott a Sárszentlőrincen közétkezetést végző cég is.

Meleg étel, gyümölcs és kókuszgolyó

A szombati program eredményeként a több mint ezer adag ételen kívül csaknem 35 kilogramm gyümölcsöt és 3300 kókuszgolyót is házhoz vittek a környező települések Sárszentlőrinc, Uzd és Alsópél rászorulóinak. – Elég ínséges időket élünk, így szükség van az ilyen kezdeményezésekre, itt Sárszentlőrincen is több olyan család van, aki rászorul erre – mondta Sátor Géza, Sárszentlőrinc polgármestere a rendezvényen a TelePaksnak.

Nyáron többszáz gyermeket táboroztatnak

A Közös Bogrács akcióval még nem ért véget az Age of Hope Alapítvány alapítvány jótékonysági idei jótékonysági tevékenysége. Nyáron táborokat szerveznek hátrányos helyzetű gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére. Idén is többszáz gyermeket táboroztatnak, emellett 28 győri, szendrői és soproni gyermekvédelmi intézetben élő, kiváló tanulmányi eredményű gyermeket visznek el egy olaszországi jutalom táborozásra – mondta el a rendezvényen Tóth Ákos, az Age of Hope Alapítvány szakmai vezetője.