Korábban modellkedett, majd gondolt egyet, és kipróbálta magát az Alpok Adria Szépségversenyen Sudár Liliána, amit meg is nyert. Mindenképp a szépségiparban szeretett volna maradni, így a megmérettetés után kozmetikus, sminkes lett.

Korábban modellkedett, szépségkirálynőnek választották, és jelenleg is a szépségiparban dolgozik Sudár Liliána. Beküldött kép.

– Az első és legfontosabb dolog, amit a szépségversenyen megtanultam, hogy lehet bármilyen szuper a sminkünk, ha nem dobjuk fel az arcunkat egy gyönyörű mosollyal, akkor biztosan hátránnyal indulunk a többiekhez képest – hangsúlyozta Liliána. A versenyre extra dolgokkal nem készültem, egyszerű sminkkel és frizurával indultam a paksi fordulón. Édesanyám kozmetikus, így ő volt a sminkesem. Fontos, hogy olyan személy fesse ki az arcunkat, aki már tisztában van azzal, hogy mi az, ami jól áll nekünk.

Liliána kiemelte, nagyon fontos hogy sminkelés előtt hidratáljuk bőrünket. Persze a hidratáltsághoz hozzátartozik az is, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk. A bőrünkre elég, ha csak egy szérumot vagy krémet viszünk fel. Semmiképp nem érdemes rétegezni őket, mivel az egész egyszerűen lemállik. Miután a bőrünk beszívta a szérumot, csak utána kezdjük felvinni az alapozónkat.

– Én legjobban nedves sminkszivaccsal szeretem felvinni az alapozót, de lehet ecsetet is használni hozzá. Bőrhibák esetén használhatunk erős fedésű alapozót, de akár korrektort is. Utóbbiból, ha kicsit krémesebb állagút választunk, gyönyörűen tudunk korrigálni. A következő lépés a kontúrozás, pirosítás. Nagyon fontos, hogyha por állagú termékeket használunk, akkor előtte fixáljuk az alapozónkat púderrel. Krémes termékek használata esetén ezt elég a sminkelés végén megtennünk.

Szintén nagyon lényeges megfogadni, főleg pirosító esetében, hogy először mindig kis mennyiséggel kezdjünk dolgozni, ugyanis hozzáadni mindig lehet, de ha el kell venni, akkor kezdhetünk mindent előlről, arról nem is beszélve, hogy itt is nagyon igaz a mondás, miszerint a kevesebb néha több. A bronzosítóval emeljük ki arccsontunkat a fültő vonalában, valamint ha szeretnénk egy kis optikai tuningot, és azt szeretnénk, hogy a homlokunk kisebbnek tűnjön, mindenképp tegyünk bronzosítót a hajvonalunkhoz is. A pirosító a bronzosító után kerüljön fel és csak az orcánkra kerüljön belőle. Mindent jól dolgozzunk el, ne legyen az alapozó sem maszk hatású.

– A szépségversenyre annak idején egy nagyon természetes hatású sminkkel készültem, így én mindenképp ezt ajánlom. Ami mindenkinek jól áll, az a naturális, barna smink, de természetesen egy kis csillogás is belefér. A másik dolog, amit én erősen ajánlok, az a szolárium. Nem kell sokszor menni, de már heti két alkalom öt-hat perccel is jól működhet a verseny előtt. Természetesen, aki ellene van használhat önbarnítót is, de csínján kell vele bánni, mert könnyen foltos lesz tőle az ember.

Beküldött kép.

Szintén egy hasznos trükk az önbarnító spray felvitele a kontúrra, viszont ezt sajnos a problémás bőrűek nem tudják alkalmazni. Míg az alapozót felvihetjük sminkszivaccsal, ecsetet is használhatunk, illetve Liliána rámutatott, hogy fontos lenne, hogy mindenhez külön ecsetet használjunk.

– Külön ecsetre lesz szükség a bronzosítóhoz, a pirosítóhoz. Nyilván a szemhéjpúderhez, a szemöldök pomádéhoz is, de szerencsére a drogériákban már minden beszerezhető, külön leírással. Ezeket minimum két hetente takarítsuk. Sokan szeretnek tusvonalat használni, aminek meghúzása külön kihívást jelent. Én ezt annak idején úgy gyakoroltam, hogy először szemhéjpúderrel és ferde ecsettel rajzoltam meg, majd festettem át a tussal.

Mindenképp emeljük ki szemünket és szánkat is. Liliána szerint a fotózáson még tudjuk ruhánkhoz igazítani a sminkünket. Az estélyi ruhához, akár egy erősebb árnyalatot is érdemes lehet választani a Tündérszépek jelentkezőinek. Ajkainkat is érdemes hidratálni rúzsozás előtt, rengeteg szájápoló termék közül választhatunk a drogériákban.

– A műszempilla is hatalmasat dobhat a sminkünkön, de ha túl extrém, visszafelé is elsülhet, és épp ellenkező hatást érünk el. Úgy gondolom, jobb, ha a természetességre törekszünk, így például az én vendégeim is leginkább 2D-s pillákat tetetnek fel velem