Ereje teljében lehet az a szarvasbika, amit néhány napja fotóztak le Szekszárdon, a felsővárosi településrészen, a Remete utca elején. Az állatról készített képeket megmutattuk az Országos Magyar Vadászkamara Tolna vármegyei titkárának. Király István pedig azt mondta, a jól megtermett bika élete középszakaszának az elején lehet. Ezt úgy érdemes értelmezni, mintha az állat egy erőtől és önbizalomtól kicsattanó, a húszas éveiben járó fiatal férfi lenne.

A szarvasbikák húsz esztendőt is megélhetnek

Még a sokat látott szakértőt is meglepték a szekszárdi házak között sétálgató, hatalmas agancsú állatról készített fotók. Király István becslése szerint a szarvasbika agancsa 6-7 kilogrammos lehet. Ez azt jelenti, hogy az állat "fejdísze" akár még a mostani tömege duplájára, vagy akár még nehezebbre is nőhet az évek során. A bika kora pedig feltehetően hét év körül lehet Király István szerint. A szarvasbikák egyébként akár húsz esztendőt is megélhetnek. Vagyis, mindezek azt jelentik, hogy a Szekszárd belvárosában lencsevégre kapott állat előtt még jó néhány év lehet.

A hétvégén terelővadászatot tartottak

A szarvas egyébként feltehetően azért merészkedett ennyire közel az emberek lakta környezethez, mert azon a hétvégén terelővadászatot tartottak a város környéki erdős területeken, hogy ritkítsák a károkat okozó vadállományt. Másrészt viszont Király István arról is beszámolt portálunknak, hogy a nagyvadak egyre inkább "urbanizálódnak", vagyis tartósan is hajlandóak az emberek közvetlen környezetében élni, sőt szaporodni is. Ez azért van így, mert a városi területeken nem kell félniük sem természetes ellenfeleiktől, sem a vadászoktól, és élelmet is bőséggel találnak.