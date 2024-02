Emellett a találkozó során a bizottság éves munkatervét is elfogadták. Eszerint minden hónapban bőven lesz majd feladata a tagoknak. A tervek szerint ütemterv alapján hallgatják majd meg a városban működő sportegyesületek beszámolóit.

A kiküldött napirendek között szerepelt egy fejlesztés terve is, ám ezt most mégsem tárgyalták meg a tagok. Az elképzelés szerint az önkormányzat pályázatot nyújt be az Egészséges Magyarország program egyik alapjához, annak érdekében, hogy ötven százalékos támogatási intenzitás mellett futókör épülhessen a település egyik részén. Erről a napirendről a hónap végén a közgyűlés dönt majd.