Az áfabevalláshoz kapcsolódó számlákat, szerződéseket, teljesítésigazolási dokumentumokat bekérték és megvizsgáltak a revizorok, majd összevetették azokat az Online Számla rendszer adataival, és komoly ellentmondásokat állapítottak meg. Több olyan számlát is találtak, melyeket az adózó a bevallás benyújtása után bocsátott ki, és töltött fel az Online Számla rendszerbe, holott azok teljesítési időpontjai az adott bevallási időszakra vonatkoztak.

A revizorok jelzésére az adózó önellenőrzést nyújtott be, amiben több mint 6 millió forinttal több befizetendő adót tüntetett fel. A számla szabályszerű kiállítására általános esetben 8 napot biztosít az áfatörvény, melyre azért is kell kiemelten figyelnie egy vállalkozásnak, mert a számlakibocsátási kötelezettség késedelmes teljesítése természetes személyek esetén akár számlánként kétszázezer, nem természetes személyek esetén akár számlánként félmillió forint mulasztási bírságot is maga után vonhat.