Az érdekegyeztető fórum kezdéseként Gyurkovics János alpolgármester adott rövid tájékoztatást a megjelenteknek. Amint elmondta, a Szekszárd költségvetése idén közel tizenegy milliárd forintot tesz ki az előzetes tervek szerint.

Szekszárd költségvetése kapcsán tartottak érdekegyeztető fórumot a városházán. Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárd költségvetése alapos és átgondolt

Gyurkovics János azt is elmondta, hogy a helyi civil közösségek támogatására minden korábbinál nagyobb összeg, mintegy százötven milliót fordít az önkormányzat. Városi nagyrendezvényekre ötven millió forintot különítettek, tartalékként pedig harminc milliót. A városvezető beszámolt arról is, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az idei esztendőtől kezdve negyedévente felülvizsgálják majd a költségvetést annak érdekében, hogy ha a várt számokhoz képest változás történne, akkor minél hamarabb reagálhasson az önkormányzat. Bomba Gábor, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, az Éljen Szekszárd frakcióvezetője arról beszélt röviden, bízik abban, hogy a költségvetés bevételi oldala nagyobb számokat mutat majd év közben, mint amire előzetesen számítanak. Dr. Zsikó-Gál Klaudia, Szekszárd jegyzője pedig azt mondta, az idei évben újdonság volt az is, hogy két fordulóban tervezték a költségvetés elfogadását. A szakember szerint ez lehetővé tette, hogy minél szélesebb körű egyeztetésekre kerüljön sor a közgyűlés bizottságai és a bevont szereplők között. Dr. Zsikó-Gál Klaudia végül emlékeztette a megjelenteket, hogy a törvényi előírás szerint a települési önkormányzatoknak március 15-ig kell elfogadniuk a költségvetést, asmenyiben erre nem kerül sor, úgy az illetékes miniszter április elsejétől felfüggeszti a település központi támogatását.

Béremelésről és mászóka beszerzésről érdeklődtek

A szekszárdi érdekegyeztető fórum az önkormányzat képviselői, valamint a polgármesteri hivatal szakemberei mellett három érdeklődött vonzott. Lovas Csilla a Wosinsky Mór Múzeum dolgozói szakszervezetét, valamint az üzemi tanácsot képviselve arról érdeklődött, lesz-e arra lehetőség, hogy a múzeumban és az Illyés Gyula Könyvtárban dolgozók bérét megemelje idén az önkormányzat. Lovas Csilla azt mondta, többen is vannak a kollektívában, akik nem sokkal keresnek többet a garantált bérminimumnál, ez pedig felgyorsíthatja a jó szakemberek elvándorlását, amire a közelmúltban már akadt is egy példa.

Hasonlóról érdeklődött Kovács Norbert, a könyvtárat képviselve. Dr. Zsikó-Gál Klaudia, Szekszárd jegyzője azt válaszolta az érdeklődőknek, hogy a költségvetés tervezetébe beépítettek egy, az említett szakemberek megtartását szolgálaló béremelési javaslatot, aminek elfogadásáról a közgyűlés dönt majd. Abban viszont valamennyi megszólaló egyet értett, hogy a kulturális szektorban dolgozók bérrendezést elsősorban a központi költségvetésből lehetne biztosítani.

A harmadik érdeklődő, Molnárné Lovász Andrea a II-es számú, vagy ahogy sokan ismerik, a Mérey utcai óvoda vezetője arról számolt be, hogy az őszi és a téli időjárás megrongálta a gyerekek egyik udvari mászókáját. A szakember ezért azt kérte, hogy amennyiben lehetséges, a város biztosítson forrást új kerti játék beszerzésére. Dr. Zsikó-Gál Klaudia erre azt válaszolta, hogy a büdzsé tervezésekor óvodánként egy-egy millió forintot különítettek el éppen ilyen célokra, így a mászóka beszerzésnek vélhetően nem lesz akadálya, amennyiben a költségvetés tervezetet a mostani formájában fogadja el a közgyűlés.