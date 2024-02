Több, mint 4,2 milliárd forint adóbevétellel számolnak idén Szekszárdon, aminek a legnagyobb része, mintegy 3,7 milliárd a helyi iparűzési adóból származna. A szekszárdi költségvetés tervezet előkészítése hónapok óta zajlott. Amint arról korábban már beszámoltunk, az idei esztendőben újdonság volt, hogy az előkészítő munka két körös volt, annak érdekében, hogy minél szélesebb körű egyeztetésekre kerülhessen sor. Hiába dolgoztak viszont sokan, sokat, a költségvetést csütörtökön délelőtt mégsem szavazták meg a közgyűlés tagjai.

Hiába dolgoztak vele sokan, sokat. Egyelőre nincs szekszárdi költségvetés. Fotó: Mártonfai Dénes Fotó: Mártonfai Dénes

Módosító indítványok a költségvetéshez

A költségvetés tervezethez több módosító javaslatot is benyújtottak a képviselők. Bomba Gábor az Éljen Szekszárd frakcióvezetője, a GVB elnöke, valamint Murvai Árpád, az ÉSZ tagja, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke, azt tanácsolták, hogy a KSC-nek szánt 40 millió forint helyett csak 10 millióval támogassák most a klubot, a fennmaradó 30 millió forintot pedig helyezzék el egy sporttámogatásra fordítható alapba, aminek a felosztásáról március végén döntsenek. A képviselő elképzelése szerint a „maradék” 30 millióra így más egyesületek is pályázhatnának. Murvai Árpád emellett arra kérte a képviselőket, hogy a mind a KSC, mind az UFC kapjon további 15-15 millió forintot teremhasználatra. Zaják Rita pedig azt szerette volna elérni, hogy a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjából, ami szerinte évente mintegy 110 millió forintot tesz ki, csoportosítsanak át 40 milliót. A pénz legnagyobb részéből Zaják Rita több kisebb közösségi program megvalósítását szerette volna Szekszárdon. Máté Péter, a Fidesz frakcióvezetője Murvai Árpád módosítójára azt mondta, a város egyetlen igazán sikeres sportklubja a KSC, ennek ellenére az ÉSZ tavaly október óta megpróbálja ellehetetleníteni az egyesületet. Máté Péter szerint továbbra is fennáll az a veszély, hogy az ÉSZ döntései elüldözik a klubot Szekszárdról. Gyurkovics János alpolgármester is arról beszélt, hogy a városnak muszáj lenne segíteni a nehéz pénzügyi helyzetbe került KSC-nek. Zaják Rita módosítója kapcsán Murvai Árpád pedig azt felelte, szerinte nem a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjából kellene átcsoportosítani a kért 40 millió forintot.

Az Éljen Szekszárd szavazatai miatt nincs meg a szekszárdi költségvetés

A szavazásnál végül Murvai Árpád és Bomba Gábor módosító javaslataira a kormánypárti képviselők nemmel szavaztak, míg Zaják Rita tartózkodott. Az ÉSZ hét szavazata így kevés volt a javaslat elfogadásához. Hasonló történt Zaják Rita módosítójával kapcsolatban is: egy igen, hét nem és hat tartózkodás mellett az a javaslat sem került be a költségvetés tervezetbe. Végül, az eredeti költségvetési tervet sem sikerült megszavazni. A Fidesz tagjai ugyan igennel szavaztak, ám az ÉSZ frakcióból többen tartózkodtak, ketten pedig elutasították a tervet, és ugyanígy tett Zaják Rita is. Emiatt egyébként Szekszárd nagy bajba kerülhet, mert ha egy önkormányzat március 15-ig nem rendelkezik költségvetéssel, akkor az illetékes miniszter április elsejétől felfüggeszti az állami támogatások folyósítását. Emiatt a szekszárdi költségvetés várhatóan újra téma lesz egy két héten belül összehívott rendkívüli közgyűlésen.