Dóra Lajos elnök részletes beszámolót tartott a múlt év eseményeiről, kiemelve, hogy szinte minden hónapban részt vettek valamilyen rendezvényen vagy programot szerveztek. A tagok tájékoztatást kaptak az idei évben tervezett programokról is, melyek között szerepel a farsangi bál, nőnapi ünnepség, disznótoros és számos más színes rendezvény – számolt be az eseményről a Bátaszék Most hírportál.

A taggyűlésen jelen volt a város polgármestere, dr. Bozsolik Róbert is, aki beszélt a város terveiről és elképzeléseiről, valamint tájékoztatást adott a támogatási lehetőségekről. Megköszönte a tagságnak a segítséget, hogy örökbe fogadták a Garay utcai kerekeskutat, és hogy azt szépen rendbe tették.

Az anyagiakról is szó esett, az elnök hangsúlyozta, hogy az egyesület elsősorban az önkormányzati és a TETT-től kapott támogatásokból, valamint a tagdíjakból tudja fenntartani magát. A sikeres és aktív közösségépítés érdekében további támogatásokra és együttműködésekre számítanak a következő időszakban is.