Már hagyománnyá vált, hogy Szekszárdon szerdán délelőttönként mind a Máté Péter vezette Pénzügyi, mind a Bomba Gábor elnökölt Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülést tart. Ez most sem volt másként.

Helyreállíttatják a Várköznél található támfalat

A Szekszárdi Rendőrkapitányság mellett található barokk stílusú, téglával kirakott támfal az elmúlt években megrongálódott, ugyanis a közelben található fák gyökérzete több helyen felfeszítette az építményt. Mivel a terület Szekszárd történelmi városrészén található, a szükséges javítási munkákkal nem lehetett túl sokáig várni. A polgármesteri hivatal munkatársai megpróbálták vis maior alapból forrást szerezni a beruházáshoz, ez viszont nem sikerült, mert a helyszínen szemlét tartott szakemberek azt állapították meg, hogy az állagromlás lassan, évek alatt, a fák gyökerei miatt következett be. Így az önkormányzat meghívásos eljárás keretében, saját forrásból kénytelen a munkát elvégeztetni. Most a kivitelezőt sikerült kiválasztani, aki a tervek szerint nagyjából 24 millió forintért végzi majd el a partfal helyreállítását a szerződéskötéstől számított 150 napon belül, vagyis várhatóan még nyár vége előtt.

Licitre bocsájtanak egy Hunyadi utcai ingatlant

A tagok azt az előterjesztést is megszavazták, amely alapján az önkormányzat licitre bocsájtja a Hunyadi utca 4. szám alatt található két emeletes épületet. Az ingatlan kikiáltási ára, vagyis az érte kínálható legkisebb összeg a mostani döntés értelmében 158 millió forint, valamint a vevőt terheli a Áfa költség is. Az épületben eddig a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportja, valamint a Fidesz működtetett irodát.

Bútorokat szereznek be a könyvtárnak

A mostani ülés alkalmával arról is döntés született, hogy a város bútorokat szerez be a Illyés Gyula Könyvtár részére, amik az úgynevezett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren keresztül Iregszemcsére, Nagyszokolyra és Závodra kerülnek majd. Az eszközök az előzetes számítások szerint nettó több mint 8,8 millió forintba kerülnek majd. Az grémium tagja most kiválasztották az asztalost, akivel legyártatják a berendezési tárgyakat.